玩Truth or Dare被慫恿持刀搶劫入獄　過來人：靠家人鼓勵站起來

「Truth or Dare（真心話大冒險）」是一個遊戲，也可以是一個惡夢。今年22歲的阿凱（化名），四年前和朋友玩「真心話大冒險」，他選擇了大冒險，朋友卻叫他去搶劫。在酒精的影響下，阿凱拿着生果刀，走進便利店……「搶劫！」脫口而出的兩個字，葬送了阿凱的前途。 為了不讓其他人重蹈自己的覆轍，阿凱決定站出來，到浸信會天虹小學出席「信有明天」活動，向學生們娓娓道來一段令他悔不當初的往事。

18歲那年，阿凱犯下了一個永遠無法彌補的過錯。有一天，他與朋友一邊玩「真心話大冒險」，一邊喝酒。酒瓶轉中了他，阿凱選擇「大冒險」，朋友想了一會兒，說：「去七仔（便利店）搶劫啦！」有人不知從哪兒拿出一把生果刀，塞到阿凱手中，並起哄說：「玩吓啫，冇事嘅！」

阿凱（中間）在浸信會天虹小學分享自己的經歷，希望學生不要重蹈自己覆轍。（譚威權攝）

在酒精的催眠下，阿凱拿着刀，便往附近的一間七仔走去，迷迷糊糊之中，他只覺得前往七仔的路變得很漫長，神智不清的他，根本沒有想過犯罪的後果，腦中只是不斷地盤算：應該如何進去？進去之後怎麼做？如果失敗怎麼辦？會否被人打？是否真的可以搶到東西？

原來，搶劫比他想像中容易。他一走進七仔，便拿起刀，對着店員說：「搶劫！」店員害怕得馬上舉起雙手，把櫃桶中的錢全部拿給他。阿凱得手後，便回到朋友身邊，一行人帶着搶來的贓款北上玩樂。

阿凱拿着生果刀進去7-11便利店搶劫。（資料圖片）

坦然面對過錯

第二天酒醒後，阿凱接到家人的電話：「你知道你正被香港警察通緝嗎？」阿凱呆了一呆，頓覺晴天霹靂，第一反應是：我應該逃避嗎？要一走了之嗎？經過一段時間的掙扎，他決定回港接受自己應得的懲罰，一來是家人全都在港，二來是不想做過街老鼠，過着東躲西藏的生活。

從深圳過關來香港的時候，阿凱主動走到警察辦事處自首，警察在確認阿凱的身份後，將他帶回警署錄口供，然後正式起訴他搶劫。最終，阿凱被判監3年4個月，於壁屋懲教所服刑。

阿凱被判監3年4個月，於壁屋懲教所服刑。（資料圖片）

憂被家人放棄

進獄後，阿凱最害怕的，不是接下來三年未知、失去自由的生活，而是家人對自己的態度。他自幼不是父母眼中的「乖孩子」，因此與家人的關係一向不好。進監獄的第一天，他想：家人會來探我嗎？他們是否會放棄我？

沒想到，當天他的家人便前來探監，在那短短的15分鐘探訪中，愧疚的阿凱只是不斷地哭，哭着說「對不起」，淚流滿面地聽著家人的忠告。他和家人之間雖然只隔着薄薄的玻璃，但彷如一道永遠無法逾越的鴻溝，無論他如何伸長雙手，也握不著家人顫抖中的雙手，只能感受到從玻璃傳來的冰冷。

再多的抱歉、內疚，始終未能將阿凱從懊悔中拉出來，但那天家人的一句說話：「不要放棄自己，錯了就重新開始。」讓阿凱看到將來，明白錯誤既已鑄成，就算說無數次的「對不起」也沒用，由當刻開始，要以行動證明自己可以爬起來，重新出發，家人的說話，並成為支撐阿凱重新出發的動力。