大埔往沙田新小巴線或收19.8　遭區議員質疑　九巴揚言：會收平啲

運輸署上個月在大埔區議會提出諮詢文件，署方有意開辦一條由大埔運頭塘邨往返沙田黃泥頭的新界小巴專線，然而其建議最高收費為19.8元，引起居民嘩然。相關議案於日前的區議會中討論，席上區議員不分黨派質疑收費昂貴，更有議員提出縮短路程，或新增巴士路線代替。這條小巴專線的競爭者九巴亦派代表出席會議，更於會上表示，若增此路線，收費必低於19.8元。

因應科學園的擴展，以及區內新增乘客的需要，運輸署打算開辦一條由大埔運頭塘邨往返沙田黃泥頭的新界小巴專線，並開始諮詢公眾意見，然而其最高建議收費設於19.8元，令一眾居民嘩然，擔心日後要承擔如此高昂車費。

上周五（11日）的區議會交通及運輸委員會中討論有關議題，在席有議員提出，以巴士取代有關小巴路線，而擬定巴士路線由大埔那打素醫院開往沙田水泉澳，途經科學園、石門及沙田威爾斯醫院等地點。

運輸署計劃開辦大埔至沙田的新小巴線，但最高收費設於$19.8，令居民嘩然。(廖俊升攝)

新小巴專線的諮詢文件一出，其收費被批「堅離地」，亦惹來一眾區議員不分黨派地質疑。大埔區區議員任啟邦向《香港01》表示，上周五的會議中，不同黨派議員也一致認為有關小巴路線的建議最高收費過高，而且路線亦十分迂迴，對此新小巴專線抱有極大質疑。他續指，現已向運輸署反映要求縮減某幾個站，並動議由新巴士路線取代，以減低市民的車費負擔。

不單居民和區議員聲討，連競爭者九巴也揚言收費會少於$19.8。任啟邦又透露，九巴代表在會上表示，若然開設有關巴士路線，其收費一定會低於這條小巴專線的19.8元。任啟邦又說，現時有巴士線82C是由沙田廣源開往科學園，他建議有關路線作出延伸，加長至大埔區，接駁起大埔、科學園、石門和威爾斯醫院。而運輸署在會上回覆指，得悉有關意見，並會繼續進行諮詢。