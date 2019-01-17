【太和停電】中電借電掣櫃唔夠用　一半居民或要摸黑過年

本月14日，大埔太和邨喜和樓，因電錶火警致全幢大廈停水停電。中電昨日緊急借出兩個電掣櫃給喜和樓，以助恢復供電。原本計劃兩個掣櫃可供整座大廈電力，怎料原來不夠用，只有一半住戶有電，如今中電正研究如何找多一個掣櫃，務求盡快供電，以解燃眉之急。

1月14日下午1時許，大埔太和邨喜和樓疑因電錶房起火導致火警，災後全幢大廈停水停電，居民連日來都要摸黑過活，就連樓梯走廊也漆黑一片。昨日（16日）承辦商檢查完掣櫃，確定掣櫃完全報廢，於是中電借出兩個電掣櫃予喜和樓，以作應急之用。

周一火災後，昨晚的喜和樓仍漆黑一片。(陳浩然攝)

然而，今天發現，兩台掣櫃不夠應付全幢大廈1000戶的電力，導致有約5、600戶家中仍然停電。大埔區議員周炫瑋向《香港01》透露，本周一（14日）喜和樓的電錶房起火，一個掣櫃燒著後，連環燒起隔離幾個掣櫃，令到全幢大廈8個掣櫃中燒壞了6個，故令大廈停電。

燒毀了的掣櫃。（周炫瑋提供圖片）

他續指，昨日他與法團管理公司及中電開會討論供電情況，經計算及報價，若然訂造有牌子的新掣櫃，需要個幾月時間，即居民要摸黑更久；若購買現貨，就只有雜牌子；有見及此，中電代表昨日借出兩個緊急掣櫃應對災情。

中電向喜和樓借出兩個新掣櫃。（周炫瑋提供圖片）

怎料，今天卻發現兩個掣櫃並不夠用，電力只能供一半住戶之用。周表示，今日下午測試時，發現供給一半已經「Chur得好行」，若供多一半住戶就必定到頂。因此，現時1000戶之中，只有約5、600戶有電，6部公家升降機只有3部可用，而走廊燈光已恢復，水泵也能供應鹹水。

走廊樓梯已恢復燈光，但只有部份單位有電。（周炫瑋提供圖片）

為應對有關情況，中電正研究找多一部掣櫃。周炫瑋指，中電願意借出兩部掣櫃，如今打算再找多一部，而且未曾提及要收費，當作是緊急措施，但未知道何時找到和在哪裡找到掣櫃。他希望，可以盡快借到掣櫃，否則新年放假時，要找掣櫃的難度增加，居民可能要再遲一點才能「見光」。