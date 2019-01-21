【昔日香港】近乎絕跡的「三支香」　公屋晾衣裝置你有無用過？

六十年代起，俗稱「三支香」的插筒式晾衣裝置，首次出現於香港公共屋邨，更成為公共屋邨晾衣的主要設備。居民把三支長晾衣竹，插在大廈外牆的筒口中，再把衣物被單晾在竹上，衣物飄揚的景象，成為香港屋邨一大特色。隨著社會變遷，晾衣的安全問題日甚受到關注，開始以新型晾衣架，取代「三支香」，避免晾衣墮樓的危機。如今，「三支香」在本港也近乎絕跡。

「香港公共屋邨圖片集」版主、攝影師梁瑋鑫William在著作《邨越時光--一種屋邨情懷》中提到，「三支香」的插筒式晾衣裝置，早於六十年代建成的蘇屋邨中可見，更在後來1964面世的第三型徙置大廈開始，「三支香」便成為了本地公屋的標準晾衣設備。三支晾衣竹插於孔內，懸掛於大廈外牆半空，晾曬著不同顏色和花款的被子，以及一件件的衣物，隨風而動，此晾曬景象和文化更有「萬國旗」之稱。

飄揚中的衣物被單，晾曬景象有「萬國旗」之稱。 蘇屋邨綠柳樓，在60年代起有「五支香」的設計。（梁瑋鑫William所攝及提供相片）

William多年來以攝影紀錄香港屋邨變幻，他對「三支香」也有深刻的印象。William對《香港01》表示，香港早期的出租公共房屋為徙置大廈，第一型的7層徙置大廈，並未出現「三支香」設計，而在60年代，發展至第三型徙置大廈，公屋開始有獨立騎樓，「三支香」便開始出現和流行起來；此外，同期較高級的公屋，如彩紅邨和蘇屋邨，以及少量房協的公屋，如樂民新邨及勵德邨，也有「三支香」設計。

90年代和諧式公屋也有「三支香」，圖為湖景邨。（梁瑋鑫William所攝及提供相片）

雖然插筒式晾衣裝置有「三支香」之稱，但其實也有部分屋邨會有不同數目的插孔，故有「四支香」、「六支香」或「兩支香」等設計。William表示，不同的樓宇設計，會有不同的晾衣裝置，他舉例說，80年代一些弓字型設計公屋，也會有「四支香」的設計，不過有關設計，都統稱為「三支香」。

蘇屋邨綠柳樓，在60年代起有「五支香」的設計。（梁瑋鑫William所攝及提供相片）

William說，小時候對「三支香」的第一印象是從外婆晾衣而來，昔日他們住於舊式公屋，外婆要站在椅上，把衣物晾出窗外面；而在長大後，開始拍攝屋邨景象，能夠看到「三支香」有一個非常重要的特點，就是其晾曬的情景，它們會有很強的立體感。他解釋，三條晾衫竹垂直插於大廈外窗的插孔上，再把被和衣物晾曬，構造出非常豐富的畫面。

William指，「三支香」設計外觀相當具立體感，拍出來的畫面非常豐富。（梁瑋鑫William所攝及提供相片）

隨著社會發展，以及關注到「三支香」晾曬的安全問題，房屋署也陸續更換不銹鋼晾衣架，取代「三支香」。對於此屋邨特色逐漸消失，William雖感到可惜，但也明白其意義。他說，「無咗個特色係可惜，現在用不銹鋼晾衣架，亦都有人投訴唔夠位置晾衣，唔夠『三支香』空間大，幾張被都晾得。現時因為安全問題，經常有人因晾曬時失重心墮樓，所以要更換。雖然安全咗，但未必可以做到相同功用。」

市民把衣竹插於插筒內。（梁瑋鑫William所攝及提供相片）

使用「三支香」晾衣所需的力氣與平衡較現時使用的不銹鋼晾衣架更大，居民或要俯身向窗外，而衣物被單也有一定重量，發力收回時可能會失去重心，甚至墮樓。2013年10月及11月，分別有兩名婦人，在牛頭角樂華北邨及將軍澳寶林邨，使用「三支香」晾衣時，失重心墮樓身亡。基於安全考慮，當時社會也出現以晾衣架取代「三支香」的聲音。

根據房屋署數字，在2004之前，約有55萬個公屋出租單位採用三支香，直至2014年，仍有約51萬戶具備三支香。到2016年，房屋署提出，在指定樓宇類型大廈，包括和諧式、新和諧式一 型、新和諧式附翼、新十字型大廈、單方向設計大廈、小單位大廈及非標準型樓宇的租戶，拆除不符合房屋署指引安裝的晾衣杆，包括俗稱「三支香」的設計。