【長者齊上堂】70歲長者學用智能手機　Whatsapp Facebook無難度

在元朗體育館一隅，十多個老人家拿著電話，在屏幕上用手指掃來掃去，只為尋找一個扇形的符號－WIFI網絡。77歲的陳婆婆花盡力氣，終於學懂怎樣用WIFI連線。「平時仔女幫我整晒，我就乜都唔識做，唉，知其然不知其所以然。」 陳婆婆無奈地說，眼睛一直沒離開過屏幕。 社區主任莊展銘每月會舉辦兩次電話班，由開啟WIFI、Whatsapp 功能或網上支付都一一涵蓋。「大部分老人家都是想知道怎樣跟仔女溝通，例如怎樣拍照或下載相片，但問得多又怕麻煩到他們，所以來學。」 果然難為父母心。

陳婆婆低下頭，瞇著眼在屏幕上左點右點，試著尋找WIFI連線。然而，每當她動作稍慢，屏幕就頓時黑了下來，轉為待機狀態。即使來回了三四遍，她仍不厭其煩地往上掃，重新進入畫面。「是不是這樣（按）？這個點解啊？」陳婆婆不慌不忙地，指著WIFI 的符號問道。

陳婆婆(右下) 首次參加電話班，希望了解不同電話程式的運作。(柯詠敏攝)

陳婆婆常常聽到仔女說上網、WIFI 等陌生語言。雖然在家能夠上網，但每次均是仔女代勞。「在屋企怎樣才用WIFI 的啊？每次都是仔女幫我左弄右弄，都不知他們弄甚麼。」她平時多用whatsapp、wechat來跟仔女溝通，「還有F字頭那個。」「是Facebook 嗎？」「啊，是！」

她點了一下「藍色F字」的按鈕，看著介面上的資訊卻感到十分陌生。她一邊往下掃，一邊說：「這個是我老公、這個是我個女，但這個單車群組是甚麼來的？這個英文又是在說甚麼？」她皺著眉頭思索，恍似這個帳戶不屬於她。陳婆婆的臉書大約得二十多人，主要是她的家人和親戚，她也甚少打開來看。「whatsapp比較多，但我好多都唔識按，仔女幫我整完就俾返我，我都想自己學識。」

梁先生的女兒遠居於加拿大，他希望透過上傳照片，能跟女兒分享多點生活照。(柯詠敏攝)

電話拉近與女兒距離

陳婆婆對著陌生的臉書內容，希望前來能自學；而69歲的梁先生則是為了與女兒多些接觸。梁先生的女兒於加拿大居住多年，以往依靠長途電話聯繫；但電話費昂貴，每星期只會打一至兩次。「以前唔敢成日打，但現在即使傾唔到偈，都會傳來照片。」梁先生瞇起眼笑說。

剛接觸即時通訊軟件或社交平台時，梁先生看見女兒或親戚常傳來相片，自己卻一竅不通，常為此感到納悶。「我去旅行見到風景好靚，拍下來但又不懂得怎樣傳給人，現在就學懂了。」他給記者看自己拍攝的相片，但不消一會問道：「怎樣自拍呢，（相機）畫面只影得一面？」當他知道點下一個按鈕就能自拍，神情如同孩子發現新玩意般開心。

縱然梁先生有用電話看新聞、玩手機遊戲，但他最希望的是可以拉近跟女兒的距離。「現在有跟她視訊、傾電話，她就好似常常在我身邊。」梁先生瞇起眼睛笑著說。

課堂除了教授基本內容，也會因應長者的需要教授不同功能，如視像通訊。(柯詠敏攝)

教電話同時防電騙

社區幹事莊展銘每次均會擔任課程導師，解答長者疑難。課堂上除了教授基本的應用技巧，他亦會加入一些時事資訊，如申領4000元的方法，或如何提防電話騙案。「我們之前發現有位長者遇到電騙，希望藉著這些電話班，同時滲入這些時事資訊，教長者不要隨意在網上透露個人資料，或在社交平台跟陌生人交談。」