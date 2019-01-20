政府硬推將軍澳地下停車場　200居民遊行：驚好似杏花邨咁水浸

政府於年前提出把一幅將軍澳南，連接將軍澳港鐵站至海濱長廊的臨海休憩用地（66、68區），用作興建中央大道公園。運輸署去年向區議會建議將計劃分拆成兩期推行，並在第66區用地興建公園及兩層地下停車場。有關決定引來區內民民強烈不滿，有將軍澳居民今日（20日）發起集會遊行，要求第66區及68區中央公園盡快落成，並反對當局強推「天價」地下停車場項目。主辦方估計，遊行集會估計有200至250人參與。 而將軍澳區議會交通及運輸委員會，將在本周四（24日）開會，討論在第66區用地建公園及地下停車場事宜。

2017年，政府提出在將軍澳南，一幅連接將軍澳港鐵站至海濱長廊的臨海休憩用地，即第66及68區，興建中央大道公園。停車場計劃一直備受爭議，有人認為停車場造價過高，又破壞社區環境，而區議會曾向居民作諮詢，結果大部分人支持盡快落實第66及68區公園發展，並且另覓地方建停車場。去年四月，地區設施管理委員會會議上，亦議決維持決定，工程計劃的發展範圍中，不包括地下停車場。

運輸署向西貢區議會建議將計劃分拆兩期推行，先推展第68區用地工程，再於第66區興建兩層地下停車場，引起區內居民極大反彈。（資料圖片）

不過，去年11月，運輸署向西貢區議會建議將計劃分拆兩期推行，先推展第68區用地工程，再於第66區興建兩層地下停車場，提供395個車位。區議會早前已通過康文署率先開展第68區用地公園工程。有關66區的中央公園及地下停車場的事項，將在本周四區議會交通及運輸委員會中討論。

有約三十戶The Parkside居民，在周三（1月16日）起於單位窗戶和露台貼上白底紅字、大字標貼，內容寫上「破壞環境」、「擾民傷財」、「天價車場」、「反對大白象」等。（資料圖片）

日前有居民在單位窗戶貼上「天價車場」及「反對大白象」等大字標示，表示不滿當局在第66區興建地下停車場。今日下午2時半，有居民於將軍澳寶邑道天晉二期外發起集會及遊行，要求第66區及68區中央公園盡快落成，並反對強推「天價」地下停車場項目。

集會開始後，各將軍澳屋苑業委會主席上台發言。天晉二期業委會代表何先生表示，地下停車場造價極高，涉及200萬至400萬一個車位，比車輛價值更高，更因計劃而拖延中央公園計劃，令公園興建遙遙無期，故須反對有關計劃。

遊行人士沿路高叫「中央公園不能拖」及「不要地下停車場」等口號。（廖俊升攝）

天晉3A業委會委員劉先生表示，區內小朋友希望中央公園盡快落成，加上各屋苑居民也反對興建地下停車場，而金鐘夏慤公園的地下停車場廢氣常被抽上公園，故令公園長期無人，直言「起地下停車場根本無可能，更何況天價！」

Parkside業委會主席莫女士指，地下停車場選址不當，影響將軍澳居民使用公共設施的權利，她又指大部分業主都沒有車位，故不滿政府帶頭破壞，拖延利民的中央公園興建計劃。（廖俊升攝）

參與遊行的居民陳先生表示，自己搬入將軍澳已30年，而中央公園在多年前已經開始討論，但至今仍未落實動工，不滿當局一拖再拖，「今次話起停車場，下次又有新嘢，又再重新規劃，都唔知有無命見到中央公園！」其太太補充指，政府不聽民意，堅持興建地下停車場，擔心日後又將計劃推倒重來，「好似無限輪迴！」

不願上鏡的凌先生偕太太及兩位小孩參與集會遊行，他指地下停車場選址不適合，擔心颱風來襲會令停車場水浸，變成杏花邨翻版。（廖俊升攝）

活動發起人趙志民對《香港01》表示，是次遊行約有200至250人參與，正式統計將稍後公佈，而人數屬意料之內，「希望透過遊行向區議員反映民意，要求他們憑良心投票，現有不少政黨意向未明，故希望他們看清楚民意再作決定。而且，今次遊行已反映了居民的訴求，若區議會漠視民意通過方案，將有後續行動，屆時將會有更多人參與。」對於日前有指反對興建地下停車場的人士，均是「有車位的業主」，趙則表示，統計指居民只有兩成擁有車位，而他自己也沒有私人車輛，故有關指控難以成立。

趙志民表示希望透過遊行向區議員反映民意，改變一眾仍是立場游離的議員，要求他們憑良心投票。（廖俊升攝）

趙志民說，原訂去年4月通過的中央公園計劃，於18年7月成為甲級工程，預計於2019年動工，並在2022-23年竣工，然而政府硬推地下停車場方案，須再過城規會及撥款，大約要再拖7至12年，根本沒有可能在2025年竣工；工程期間，會有大量大型車輛出入地盤，附近有多條行人馬路，也令他們擔心對周邊行人構成安全影響。

天晉3B業委會主席翁先生則對《香港01》表示，擔心有沉降問題，就算停車場計劃即使通過，也要擾攘多年，沒有可能在2025年前完成。（廖俊升攝）

運輸署回覆《香港01》表示，香港的車輛數量在過去十年增長迅速，平均每年增長率為3%。由於泊車位的平均每年增長率僅為0.9%，泊車位短缺是困擾車主和駕駛者的問題，而政府有需要提供更多泊車位以回應社會的訴求，特別是優先照顧商用車輛的泊車需要。按現行政策，政府會按照「一地多用」的原則，在合適的政府、機構或社區設施和公共休憩用地發展項目中，加設公眾泊車位，以期達致地盡其用的目的。

署方續指，現時將軍澳第66區設置了一個容納大約800個泊車位 (包括私家車、輕型貨車和電單車泊車位)的臨時公眾停車場。考慮到現時該臨時公眾停車場的使用率(高達85%)及鄰近道路的違例泊車數量(達二百多輛)，署方認為有實際需要在區內加置公眾停車場，建議中將軍澳第66區地下公眾停車場既可紓緩區內對泊車位的需要，又可利用地面提供公共休憩空間供市民享用。

運輸署表示已跟區内有關屋苑代表討論，向他們闡明建議有關項目的理由及聆聽他們的意見。而署方會就屋苑代表的意見作出回應並向他們提供有關資料。署方認為有充份理據推展有關項目，又稱樂意因應居民的意見而對項目作出適當調整，並繼續與地區保持聯絡，並適時向西貢區議會, 以及西貢區議會交通及運輸委員會匯報。