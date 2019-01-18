將軍澳居民自發掛標語、搞遊行　反對運輸署硬推中央公園建停車場

將軍澳中央公園用地興建地下停車場的爭議再升溫。 繼早前西貢區議會通過康文署率先開展第68區用地公園工程後，下周四交通及運輸委員會將再開會討論，在第66區用地建公園及地下停車場。當區近日有不少居民自發在露台上掛上標語，及在屋苑範圍內掛橫額，反對第66區用地建地下停車場。更有居民動員在本周日舉行集會遊行，抗議當局硬推停車場項目上馬。

坐落在66區中央公園用地旁的The Parkside，有約三十戶在周三（1月16日）起，於單位窗戶和露台貼上白底紅字、大字標貼，內容寫上「破壞環境」、「擾民傷財」、「天價車場」、「反對大白象」等。屋苑業主委員會較早前又在屋苑範圍內掛上兩張橫額，要求「還我中央公園，反對一拖再拖」。

The Parkside業委會主席莫小姐表示，所有標語均是居民自發張貼，反對在66區用地興建地下停車場。她表示，居民均擔心地下停車場會影響附近的交通安全、居民生活環境及樓宇結構，當局卻未有提供更多資料釋除疑慮，便硬推項目上馬，「好似係區議會一定會得到認可，所以呢啲時候（居民）決定一定要出聲。」

2017年，政府提出在將軍澳南一幅連接將軍澳港鐵站至海濱長廊的臨海休憩用地（第66及68區），興建中央大道公園。根據區議會的文件，土木工程拓展處曾暫定市鎮公園在2018年動工，2021年竣工。但在去年有區議員認為將軍澳泊車位嚴重短缺，提出善用地下資源，在公園用地增設地下停車場。 政府及後提出兩個方案。一是，一併發展第66及68區，不提供地下停車場；二是分兩期發展，先發展第68區，後在66區用地發展公園及興建地下停車場。政府當時預計完成全部兩期工程的時間，最少大增至七年以上。 區議會曾就兩方案舉行地區諮詢會，收集居民及屋苑意見。結果大部分意見均支持盡快落實第66及68區公園發展，及另覓地方建停車場。而在去年四月，地區設施管理委員會會議上，亦議決維持決定，工程計劃的發展範圍中，不包括地下停車場。 但運輸署在去年11月再向區議會建議分拆兩區發展，由康文署推展第68區的市鎮公園發展計劃，運輸署則負責發展第66區市鎮公園，並增設地下兩層停車場，提供合共395個車位，當中私家車車位佔300個。 西貢區議會今年1月8日舉行大會，並通過先在第68區用地開展公園工程，但在第66區用地加建停車場，則要留待1月24日召開的交通及運輸委員會上再討論。

屋苑業主委員會兩年前已在屋苑範圍內掛上兩張橫額，要求「還我中央公園，反對一拖再拖」。（圖片由受訪者提供）

反對立場明顯仍推上馬

她指出，區議會地區設施管理委員會去年4月已議決，第66及68區用地一同興建，而工程範圍不包括地下停車場；但及後運輸署再提出分拆兩用地發展，到今年1月8日，區議會更「自我矛盾」通過康文署率先發展68區中央公園用地。

莫小姐指，屋苑業委會曾收集約800份居民意見，當中9成要求兩區同期開展工程，不可先後發展。有7成意見更表示，即使地下停車場不阻礙公園進程，仍反對加設。

康文署去年曾諮詢地區意見，她說，當時附近屋苑均有積極諮詢居民意見，當中居民均明顯反對及抗拒建地下停車場，又將意見整理成報告書，提交區議會及相關政策局。運輸署在去年12月28日曾舉行地區諮詢會，不同屋苑又在今年1月2日邀請運輸署與居民會面，明確表達居民反對立場。她不滿當局日前仍提出先開展第68區工程，兼獲得區議會通過。「即係佢哋 （政府及區議會）一早知道居民意見，仍然繼續再提出同樣方案，有少少玩弄居民感覺。」

第66區用地位置接近將軍澳港鐵站，連接寶邑路，而第68區用地較接近海濱長廊。西貢區議會已通過康文署率先開展第68區用地公園工程後，下周四交通及運輸委員會將再開會討論在第66區用地建公園及地下停車場。(區議會文件截圖)

未有考慮民生需求

對於政府指加建停車場，可解決區內車位不足問題，她質疑單在第66區用地加建395個車位的效用，又指運輸署曾在區議會上指出，地下停車場一個車位造價需2百至4百萬港元，實屬太貴，「拎納稅人嘅錢去做冇用嘅嘢。」她又指出有將軍澳居民曾提出所屬地區停車位不足，當局卻未有該區建停車場，「需要嘅唔去諗、唔去起、唔去研究，話唔要嘅，就係都要加喺你嗰區，根本係同民生需要脫節。」

第66區用地現時用作臨時停車場，莫小姐指出入將軍澳港鐵站時，必須經過穿過臨時停車場及天晉2期，天氣惡劣時出入十分不便，希望中央公園盡快落成。(資料圖片）

自發集會 動員遊行

除了懸掛標語、橫額外，一群自稱關注將軍澳中央公園發展的居民，當中包括在第66區及68區的數個屋苑的業主委員會代表在內，計劃動員在本周日（1月20日）發起集會，及圍繞中央公園用地遊行，希望政府及區議會撤回在第66區加建地下停車場。

行動召集人趙志民表示，區內大多意見均反對加建停車場，望兩區工程一同上馬。而兩年間居民已用盡不同理性方式表達意見，如邀相關政策局落區、與區議員會面、發起聯署、去信特首等，但不被理會，感覺訴求被忽視。「感覺方案唔會有任何退讓，會繼續推。」故此他們希望在區議會下周四（1月24日）舉行會議討論項目前，用「令人關注方式」明確表達居民立場，施加壓力。「任何嘢表達到、畀社會知道問題，我哋都會去做。」