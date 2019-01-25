【2019農曆新年】歲晚大掃除回收舊電器　免做「大嘥鬼」

年近歲晚，大掃除期間，如家中有不要的舊電器，應如何處理？每年全港扔掉的廢電腦及電器產品超過7萬公噸，當中含有一些有用的零件和物料，其實可以回收再用或再造。而自「四電一腦」實施後，棄置舊電器更似有上升跡象，垃圾站、後巷等仍常見有廢置電器。去舊迎新是中國人的傳統習慣，但如何去除舊電器，才不會變成「大嘥鬼」？

「綠在屯門」已開始在區內各屋邨、屋苑和學校進行回收行動。(「兆康多事街坊組」FB圖片)

四電一腦生產者責任計劃去年8月起實施，但棄置舊電器的問題似乎未有改善。早前正式啟用的「綠在屯門」，亦開始在區內各屋邨、屋苑和學校進行回收行動。Facebook專頁「兆康多事街坊組」日前亦上載相關海報，指住戶可將合適的廢舊電器放在屋苑內的暫存位置，以作回收。根據海報，可回收的電器包括「四電一腦」(冷氣機、雪櫃、洗衣機、電視機、電腦產品)和一些如風扇、熨斗等小型家庭電器；但就不接受按摩椅等大型家電和商用電器。

自「四電一腦」實施後，棄置舊電器更似有上升跡象，歲晚回收舊電器行動，會否有助改善問題？(資料圖片)

環保署正分階段在全港十八區各設立一個「綠在區區」項目，逐步加強為社區上的回收活動提供物流支援，而「綠在屯門」是第6個「綠在區區」計劃下落成啟用的項目，其他已啟用的項目分別為「綠在沙田」、「綠在東區」、「綠在觀塘」、「綠在元朗」及「綠在深水埗」。如對回收電器有任何疑問，可以致電各區辦事處向職員查詢。