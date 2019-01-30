【一格擺兩遺體】殮房火葬場都爆倉　行內人︰三四副靈柩等入禮堂

一張「殮房使用率持續高企」的通告，再次揭露香港人的悲哀，不但在生時要面對醫院迫爆，就連過身後的殮房，亦都要面對「全院滿座」的情況。有任職殯儀行業人士，就在網上撰文分析原因，原來，不但關天氣事，更加關政府事。

日前有網友在Facebook專頁，上載一張於醫院內拍攝、寫著「因殮房遺體超出數量，院方會將死者遺體與另一同性別死者遺體暫放同一存放格內」的通告，令不少網民慨嘆「香港人難做」，醫院要等、殮房要等、骨灰龕位，一樣要等。

由於殮房使用率高企，有醫院貼出告示，提示盡快領取遺體。（fb「North District 北區」截圖）

由殯儀業業內人士所開設的Facebook專頁「賣棺材的男孩」，在專頁上透露，由於臨近農曆新年，不少人都希望盡快完成先人後事，更形容目前情況是「火葬場外面三四副靈柩等待進入禮堂、家屬親友隨後等待，靈車旅遊巴一車車抵達......」。

「賣棺材的男孩」專頁指每逢農曆年前，無論殮房、火葬場等，都會出現爆滿情況。（「賣棺材的男孩」專頁截圖）

Facebook專頁「賣棺材的男孩」負責人陳欣向《香港01》表示，每逢天氣突然轉季、流感高峰期等，死亡數字突然上升的日子，遺體數字都會增加，「細嘅公眾殮房，譬如西環，就容易爆，如果加埋農曆年尾，個個都趕住辦事，連爐都搶晒無得出殯，問題就更加突顯。」

由於歲晚關係，食環署由原本15日的預訂火化期，延長至18日。（食環署網頁截圖）

陳欣認為，由於下游（火葬場）爆滿，但上游（遺體）卻不斷「供應」，是導致殮房不敷應用的主要原因，並指現時全港共有六個火葬場，每日合共「開出」130至150個爐，而臨近歲晚，更加會達至最高容量的170個爐。

「賣棺材的男孩」透露，現時香港六個主要火葬場，高峰期每日開爐次數達170個。

現時，食環署可預訂未來15日的火化期（由於歲晚關係，提供未來18日預訂），可見年三十前已被全數預訂，就算遠至長洲亦告爆滿，陳欣更表示，「靈車簡直是每天都猶如變魔術地去接載所有遺體及靈柩，全行配合著來往殮房殯儀館及火葬場，就算抬棺材的工人們的工作都排得滿滿的。」