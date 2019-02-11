荃灣郵局將引入郵票標籤售賣機　自助買郵票八達通俾錢

香港郵政於2018年底，分別於尖沙咀、中環及元朗的郵政局，率先試行郵資標籤售賣機。有荃灣區議員建議，荃灣區郵政局應全面引入郵資標籤售賣機，以取代舊式電子郵票售賣機。

有別於傳統的電子郵票售賣機，全新的郵資標籤售賣機，可提供多達9種預設郵資面額，包括$2、$2.6、$3.2、$3.4、$3.7、$4.6、$4.8、$4.9及$5。此外，郵資標籤售賣機亦提供全新的郵費查詢功能，可按信件的種類、重量及寄送的目的地，計算出所需郵資，並以八達通付款。

現時郵政局採用的舊式電子郵票售賣機 (議員鄭捷彬提供)

現時荃灣區共有五間郵政局，分別是荃灣郵政局、荃灣西郵政局、楊屋道郵政局、梨木樹郵政局以及石圍角郵政局。荃灣區議員鄭捷彬向《香港01》表示，郵資標籤售賣機與舊式電子郵票售賣機最大的分別，無論在使用方便度及時間上，均大幅優勝。「平時去郵政局寄信，要花很多時間去排隊，因為郵政局不單寄信，更可以繳費及領取包裹，令排隊時間大增，想寄封信或者包裹，就要排好耐。」

郵政局去年引入香港的郵票標籤售賣機，尖沙咀、中環及元朗郵政局率先試行。 (議員鄭捷彬提供)

鄭續指雖可以使用舊式電子郵票售賣機，購買郵票貼上，但需要自行計算郵費，而且舊機只接受硬幣付款，若寄大型包裹，需要貼上多個郵票，而全新的郵票標籤售賣機，則可用八達通付款。

郵資標籤售賣機及使用過程 (議員鄭捷彬提供)

而香港郵政方面，已表明將會於荃灣區郵政局分階段引入郵資標籤售賣機。鄭亦建議香港可參考美國和英國例子，研究為郵資標籤售賣機增設電子磅，讓市民在寄出信件或包裹前自行為郵件磅重，以支付足夠郵資，避免因郵費不足而延誤郵件派遞。