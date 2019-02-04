公立醫院難問診、私家又太貴　民間自發推免費諮詢　為癌友解困憂

國際抗癌聯盟將每年2月4日訂為「世界癌症日」，今年主題是「I am and I will」，希望透過社會各界努力及個人的抗癌決心，鼓勵勇敢、積極抗癌。 不過，即使癌症病人勇敢面對治療，在復康路上難免感到不安、無助。有癌症病人表示，經常會憂慮癌症會否復發，但每次到公立醫院覆診時，卻只得到數分鐘與醫生會面，連發問的機會也沒有，渴望能夠能有諮詢服務，在公立醫院以外，尋求其他醫生的意見，「起碼個心安落啲。」 近日有民間組識與專科醫生合作，為正在公立醫院治療的擴散性及復發性的癌症病人，提供免費癌症諮詢計劃服務，一方面解決病人憂慮，另一方面紓緩公營醫療體系不足。 攝影：徐嘉蒓

29歲被求婚後確診乳癌



現年32歲的祖怡（Joeie），一頭短髮，甜美妝容，外貌年輕、有活力。初次見面，難以聯想到她是位癌症病人。

三年前，她接受拍拖5年的男朋友求婚，打算在下一年正式「拉埋天窗」，共諧連理。正當二人籌備婚禮之際，她在2017年4月接受定期婦科檢查時，被醫生發現她的右邊乳房有粒塊狀物。

當時她身體並沒有任何異常或不適，還不以為然，以為只是普通乳腺增生。但經超聲波檢查後，外科醫生懷疑是惡性病變，有九成機會患上癌症，建議她入院進一步檢查。在完成局部切除腫瘤手術後，病理報告證實她患上乳腺導管癌一期，冷凍切片檢驗更指屬於會擴散至其他器官的惡性癌細胞。

Joeie年紀輕輕，加上家族沒有患癌的遺傳病史，對於忽然患癌，感到非常錯愕。「確診個時係反應唔到，因為冇諗過，仲諗緊真定假呀，唔似拍戲嗰啲，一知道就會喊，因為根本反應唔到件事。」

今日的Joeie已留有一頭短髮，不過在治療期間就要帶假髮、化妝掩飾倦容。對於一位愛美的女士而言，心裡難過。

復康路上 獨自承受情緒壓力

手術只是第一道關卡，之後Joeie還需要面對漫長的復康過程。2017年9月，她在一個月內接受了四次化療及25次電療。雖然她說，化療與電療並沒有帶來太大痛楚，只是「皮膚好乾、好似曬燶咗」，一個人面對不大問題。但其實當時因為治療，她全身的毛髮掉清光、半邊身甩皮。

丈夫、家人在她接受治療期間不離不棄，一直陪伴在旁。她卻難以啟齒，不敢與人分享感受，因為怕親友擔心。治療之後，她還需要服用荷爾蒙藥長達五年時間，以控制病情。期間她不可懷孕，否則會增加癌症復發的風險，及有機會引致畸胎。「自己有唔開心，我知佢（丈夫）都有唔開心，但好少講，因為好似成為佢嘅負擔咁。」

本來滿心歡喜籌備婚禮，突如期來要面對確診、做手術、治療，Joeie笑言「成件事係咪好韓劇？」

擔心癌症復發 渴望參考多重意見

作為一個癌症病人，她坦言最憂慮是癌症會否復發，經常感到不安無助。「經歷完一個咁大嘅病，可能正常人未必會咁樣，但可能我腰痛、頭痛都會覺得，死喇，我係咪又有咩事。」



現在她每半年需要到瑪嘉烈醫院覆診，但每次診症的醫生都不同，而且見醫生時間更只得五分鐘，難以解答心中的疑問。醫生只叫她定時食藥和覆診，所得的資訊並不多。「醫生好似好忙，問都問唔到啲咩，可能佢問吓你有咩唔舒服，係咁意摸吓你做手術位置，然後就bye-bye，叫你去下個部門拎藥。」



Joeie曾到過私家醫院覆診，醫生花上約20分鐘詳細解答她的疑問，有需要時又會作進一步檢查，感覺安心。但由於檢查、手術、化療、電療，已花費最少二十萬元，加上停工半年休息，餘下積儲不多，一般都不考慮到私家醫院面診。「樣樣都要錢，又會怕日後有咩事要用錢。」她表示，很多癌症病人均渴望在公立醫院以外，尋求其他醫生的意見，以疑除心中憂慮。

計劃在2月21日起正式開始，逢周四接受病人及家屬的電話預約，每周三安排諮詢。

民間自發 免費癌症諮詢

由癌症康復者發起的癌症資訊網慈善基金，近日推出名為「醫事．問」的先導計劃，免費為正在公立醫院治療的擴散性及復發性的癌症病人，提供諮詢服務。先導計劃為期三個月，目前有不多於三十位的專科醫生義務參與，在每周三為病人安排一對一諮詢。

發起人吳偉麟表示，公立醫院治療的癌友相對基層，較少經濟能力到私家醫院看診，諮訊多一重意見，了解病情。透過計劃，可以為病人提供專業意見，解除疑慮；同時凝聚民間力量，紓緩公營醫療體系不足。他預計首階段服務150人次，亦期望未來可招募更多醫生參與計劃。

其中一位參與計劃的臨床腫瘤科醫生謝耀昌表示，癌症是跟隨病人一輩子，難以完全根治，而擴散性及復發性的癌症更難醫治，只能用藥延長生命。「唔係傷風感冒，始終有個腫瘤係個身到，可能下個月就唔係到。佢哋會諗仲有幾耐命，下一年生日係唔係到，個仔出世睇唔睇到，長大睇唔睇到，係關於生命嘅事。」

他曾經在公立醫院工作，在兩、三小時的門診時間，要見20至30病人，每人最多只得十分鐘的面診時間；而現在私人醫療中心註診，面診時間是一小時。他說，因為公立醫院面診時間太短，沒有空間逐一詳談病人的醫療方案，或了解他們日常生活上疑慮。即使想幫助病人，亦做不到。「病人入到來，就係睇下你今日適唔適合做治療，如果唔適合，就下一位。我只能夠講，只係做到60分啱啱好合格，但唔係100分醫生。」他認為先導計劃是雙贏，一方面能照顧病人需要，另一方面補充醫療體制的缺口，分擔醫生的壓力。

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