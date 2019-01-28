【流感高峰．社區實測】醫管局網頁急症室等候時間參考　準唔準？

踏入流感高峰期，各區醫院急症服務的求診人數，也隨之而增加。醫管局的網頁上，原來有顯示各公營醫院的急症室等候時間，方便公眾參考等候時間。《香港01》記者今日分別前往兩間醫院急症室，在現場實地觀察。究竟醫管局在網上所顯示，「等候時間少於1小時」是否準確？

政府醫院急症室一般會將病人分類為「危殆」、「危急」和「緊急」和「其他病人」，再按病人的病情排隊等候診症服務。醫管局網站設有「急症室等候時間」，統計過去數小時「其他病人」的最長等候時間，以供參考。網站顯示，部分醫院的等候時間達到3小時或以上，例如在今日下午4時，基督教聯合醫院參考等候時間為「超過4小時」。

醫管局網頁有顯示急症室等候時間參考，1月28日下午4時00分，基督教聯合醫院要等候超過4小時。（醫管局）

究竟這個等候時間是否準確？《香港01》記者今日早上10時去到荃灣仁濟醫院急症室，根據醫管局網上所顯示，早上9時45分，仁濟醫院等候時間參考為「大約一小時」。記者即時在現場找了三位屬「其他病人」（次緊急）的求診者，了解他們求診的等候時間。結果發現，三位病人等候時間為半小時至45分鐘之間，換言之，醫管局網上的參考時間，頗為準確。

事實上，在今日上午10時仁濟醫院急症室，並沒有「迫爆」。當時，等候大堂約有25位病人等候，而在11時則有14人。一位婦人在10時10分取票等候，在10時42分便可進入診症室；一位女士則在10時取票等候，在10時57分進入診症室；另一位剛求診病人譚小姐則對《香港01》表示，自己等了半小時便能進入診症室，照X光和取得報告，總共用了兩小時，她指過程所需時間算快，可以接受。

仁濟醫院測試結果，三位病人的等候時間為半小時至45分鐘，與醫管局網站的參考時間相近。（廖俊升攝）

急症室內有提示，冬季服務高峰期，求診等候時間可能較長。（廖俊升攝）

至於其他醫院的情況又如何？記者在下午一時，轉到瑪嘉烈醫院急症室，當時醫管局網站顯示的急症室等候時間為「超過1小時」。記者再觀察其他求診者的等候時間，發現他們的等候時間亦與網站顯示的時間接近，甚至比參考時間更早進入診症室。

今日下午1時，瑪嘉烈醫院急症室等候大堂約有35人等候，而在2時30分則有20人。求診的陳小姐在下午1時30分到達瑪嘉烈醫院急症室取票等候，在下午2時38分便進入診症室，並在3時離開。她表示，自己因發炎而求診，並認為等候時間可以接受，「等咗兩個鐘左右，我覺得都ok，私家醫院就book唔到。」

陳小姐認為等候時間合理可接受，並表示私家醫院難以預約。（廖俊升攝）

另一位帶著小朋友的女士，於1時到達急症室登記，在1時40分便可進入診症室，然後再照X光，取報告時間為2時55分，整個過程約為2小時，等候時間是40分鐘，比參考時間更少；另一位不願透露姓名的男士，因為工作弄傷腰部，以致行動不便，他在急症室大堂等候了約1小時，便可進入診症室，「我好快啫，等咗一個鐘，啱啱入嚟就走得」