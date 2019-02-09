【專線小巴】將軍澳106、107線蝕足廿年　最快或下月停辦　

將軍澳106及107號小巴或將停辦。近日有消息指，有專線小巴商向運輸署申請停辦106、107專線小巴線，如運輸署無法物色新營辦商接手，有關路線或遭「Cut線」。小巴公司解釋，會作停辦申請，皆因有關路線蝕足廿年。

接載市民來往將軍澳寶琳和九龍灣企業廣場的106號專線小巴，及來往將軍澳寶琳和靈實醫院的107號線，由「小巴大王」馬亞木集團旗下的通運專綫小巴有限公司營運，開辦至今約20年，近日突傳出營辦商向運輸署申請停辨有關路線的消息。有指，運輸署現正就有關路線遴選臨時及新營辦商，期間將由馬亞木集團負責繼續營運，惟若收不到新的營辦商申請，有關路線可能「摘日」停辦。

近日有消息傳出，指106及107專線小巴線被營辦商申請停辦。(李穎霖攝)

《香港01》曾就事件向路線營辦商查詢，負責人馬先生直認公司曾向運輸署作出有關申請。「兩條路線幾乎蝕足20年，想更改路線又不成功。」他表示，多年來運輸署都嘗試在更改路線上幫忙，惟每次都收到同行的反對意見，無法成事。

馬先生又指，即使有關路線停辦，區內仍有其他替代路線供市民選擇：「區內111號小巴路線大部分都和106重疊，即使106被取消，都有111代替。」111號小巴來往將軍澳寶琳及新蒲崗康強街，途經秀茂坪寶達邨及九龍灣國際交易中心，和106號的走線相似。

縱然有其他路線可替代106號小巴，在靈實醫院範圍內設站的專線小巴除107號外，就只有從來往觀塘同仁街的13號小巴，惟馬先生指：「106和107是同一組路線，交還給政府也要一組交還。」他又指，公司暫定會營運有關路線至三月四日。

通運專綫小巴有限公司負責人馬先生指，區內111號小巴大部分路線都和106重疊，故可成替代路線。(李穎霖攝)

《香港01》就有關事件向運輸署查詢，署方回覆指，已接獲現有營辦商的停辦通知，並曾與該公司商討繼續營辦上述路線，但營辦商經考慮後仍維持原有決定。署方現正安排以公開方式邀請及遴選新的專線小巴營辦商，以盡量維持來往有關地點的公共交通服務。



運輸署又指，公開邀請及遴選新的專線小巴營辦商需時，故已去信邀請西貢區其他專線小巴營辦商，由下月四日起暫時營辦第106及107號線，直至新的小巴營辦商接替營辦上述路線。 若最終無法找到臨時營辦商，通運將初步同意暫時繼續營運107號線，直至新的營辦商接手。

在過渡期內，現時使用106號線的乘客，可改乘其他公共交通服務，包括新界專線小巴111號線、九巴第93A、93K、95M及98A等，如有需要，署方會要求有關營辦商加強服務，以應付因106號線終止服務而帶來的額外乘客需求。