【遲下做埋刺身？】長沙灣站外就地賣魚　阿姐渠蓋上劏魚得人驚　

繼有藝人在電視節目中生食鯇魚片惹批評，日前有市民發現，有人在路邊擺賣並即場劏淡水魚。 有市民一連數日目擊，在長沙灣港鐵站外有小販在地上售賣鮮魚，除任由鮮魚攤放在發泡膠箱上，更在溝渠蓋上劏魚。區議員表示，雖然該處一直零星有小販擺賣，但今次最為誇張和奇怪，呼籲市民不要胡亂購買來源不明的食物，以免影響健康。

小販檔位於長沙灣港鐵站C2出口外，有不少途人經過。(市民鄧先生提供)

市民鄧先生向《香港01》記者表示，日前晚上約十時多，他行經長沙灣港鐵站C2出口近元州邨時，見到一名中年女子坐在地上擺賣，然而賣的並非一般乾貨，而是一條條約一呎長的鮮魚，「小販就見得多，賣魚劏魚都夠膽，阿姐真係犀飛利！」他指，停留的數分鐘內，有顧客上前詢問價錢，阿姐即向客人展示及兜售鮮魚，更稱她的魚是「最靚」，惟客人最後沒有買魚便離去。期後阿姐亦繼續即場刮鱗及劏魚，鄧先生認為情況十分誇張，「佢旁若無人係咁劏，遲啲會唔會做埋刺身添呀？」

中年女子坐在地上擺賣鮮魚，更會在渠蓋上劏魚，衛生情況令人擔憂。(市民鄧先生提供)

事件引起不少居民討論，不少人認為鮮魚不同一般乾貨，在馬路旁賣魚「好得人驚」，而鮮魚放在溝渠旁無遮無掩，質疑為何竟會有人夠膽購買；亦有人指，雖然小時候亦曾見有小販在街上賣魚，但今時今日港人衛生意識已大為提高，而劏魚後被棄的魚內臟和鱗片，亦會對該處環境衛生造成影響。

深水埗區區議員陳偉明表示，以他所知該位置不時都有小販擺賣，因位處屋邨邊緣，房署職員亦有加以驅趕，但今次溝渠劏魚奇景實在前所未見，「賣生嘅魚、肉情況就真係唔太理想，除咗會令衛生變差，食物安全亦冇保障。」他表示，如情況仍持續，希望食環署可以到場執法，亦呼籲市民不要幫襯購買，「唔同街市店舖，小販賣嘅魚來源、處理係點都係冇保障，所以希望街坊唔好貪平，要審慎購買！」