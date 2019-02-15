【坐57個站返青衣？】運輸署拒延長通宵小巴線　島民抨錯用數據　

運輸署去年底就增設來往旺角及青衣的通宵小巴擬定路線，惟走線只經青衣北，途經數個屋苑，和居民多年來的訴求有大落差，引來爭議。近日，運輸署再就區議會早前提出的意見，提交傳閱文件，當中以現時的兩條深宵巴士線已覆蓋青衣中、南，及其載客率不高為由，認為不應延長路線至有關地區，惟有居民組織質疑，署方一直以錯誤數據評估區內使用通宵交通服務的人數。

根據去年底運輸署提供的擬定路線顯示，通宵小巴離開旺角後，會先經荃灣西及海濱一帶，再入青衣，惟小巴只於青衣北的担杆山交匯處、長安巴士總站及青衣港鐵站設站，引來區內居民不滿。「如青衣中、南各加一個站，都令人覺得有關注問題，但現在由頭到尾都只經長安附近。」居民組織青衣島民成員王必敏指，運輸署建議的三個站附近，只有長安邨、長發邨、青衣城等幾個屋苑，大部分青衣居民都無法受惠。

在運輸署擬定路線中，小巴只於青衣北設站，和居民多年來的訴求有大落差。(葵青區議會)

不過，署方在近日提交至區議會的傳閱文件中提到，如小巴路線延伸至青衣中、青衣西南區﹑長亨及長宏一帶，有關路線將與九巴N241及N41X巴士線重疊，有浪費資源之嫌，又指有關巴士線現時的最高載客率，分別低於五成及三成，故認為已足夠應付乘客所需。不過，王必敏對署方的理據抱有質疑：「大家都很清楚，很多青衣居民不會乘搭該巴士線回家，但我們不覺得官方考慮時，有參考居民使用泥鯭的數據。」

現時為青衣居民提供深宵公共運輸服務、由紅磡站開至長宏的N241巴士線走線迂迴，全程共有57個站，路線過長的問題為不少人垢病，故後來運輸署後來和巴士公司加開了N41X特快車，「但全晚也只加了兩班，根本解決不了問題。」王必敏指，此情況令不少居民選擇乘坐的士或泥鯭的回家。

運輸署近日提交至區議會的傳閱文件中提到，如小巴路線延伸至青衣中、西南等地區，有關路線將與通宵巴士線重疊。(葵青區議會)

不止在文件上，王必敏指運輸署在有關新小巴線的討論上，一直都使用深宵巴士的數據作考慮，似未考慮使用的士的居民。事實上，青衣島民於2017年已自發統計深夜零時20分至三時10分，使用青衣泥鯭的的人次，發現平均每半小時就有50人乘搭，而進行統計的其中周五，更錄得超過400人使用泥鯭的。組織去年亦曾於青衣進行問卷調查，在一條可選多項答案的問題中，近一半受訪者指深宵時分會乘坐的士回青衣，較選擇巴士的43.1%多，三成八人亦指會選擇泥鯭的。

居民組織青衣島民於2017年曾自發統計深夜時分青衣居民使用泥鯭的的人次，並於其中一個周五錄得超過400人使用泥鯭的。(青衣島民提供)

「我們從網上到落區做問卷、辦街站，街坊線上、線下的反應都很一致。」王必敏指，街坊自發作的統計雖然未必專業，但亦於去年11月將有關數據，及組織建議的小巴路線交予運輸署。她又指荃灣西將有大量屋苑入伙，質疑署方把有關地區納入青衣小巴路線，是地區規劃的錯判：「荃西從來不缺通宵路線，為何不是改現有路線，迎合新入伙的荃灣居民，而是將它硬塞到青衣的路線？」，直指署方擬定的路線「猶如買餸搭兩棵蔥，唔知當青衣係乜」。

運輸署又在傳閱文件中提到，荃灣海濱花園一帶現時無深宵公共運輸服務，故將該地區納入路線中。(葵青區議會)

青衣島民向運輸署建議通宵小巴走線。(青衣島民提供)

她又指，署方制定的路線需具吸引力，才能令街坊不使用非法的泥鯭的，而青衣島民會繼續爭取修改路線：「一定做到底，因為已經身受其害多年。」

葵青區區議員、交通及運輸委員會主席徐曉杰指，區議會一直就有關小巴路線與運輸署商討，而署方擬定的路線亦令不少區議員不滿，形容是「到喉唔到肺」：「今天交委會的會議，已有議員打算就有關路線提出反對動議。」雖然他認為提出反對動議後，路線很大機會被否決，但不排除署方會「硬闖」。

王必敏（右二）與其他青衣島民成員今午將請願信，交予參與葵青區議會文通及運輸委員會的運輸署代表。(青衣島民提供)

徐曉杰又認同青衣島民的意見，認為現有的深宵巴士做得不好，但運輸署只考慮巴士使用率，忽視使用泥鯭的的人次，惟他相信，要數清使用人次會相當困難。

《香港01》已向運輸署了解事件，現正等候回覆。