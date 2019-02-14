【職場壓力】母親彌留難抽身成壓力　傾訴心事：分享經歷走得更遠

聽盡無數打工仔心事，心理輔導員Jessica每當深入去聽，掀開職場壓力面紗，往往發現它並不止來自職場，還與家庭、愛情及生活連帶着千絲萬縷的關係，答案非能輕易說出口。 有的在母親彌留邊緣仍在公司掙扎要否請假陪伴；有的則因工作須保守大量機密，社交時也未能自如。她說，自己就像一面鏡子，透過輔導把人內心的真正想法反映出來：「我深信一件事，人大多數都有自己的想法，不過當人一陷入困局漩渦，雙眼會被蒙閉，看不清了本來看到的可能性。」 攝影：高仲明

在一個小小輔導室，牆壁髹上一片淡淡的鵝黃色，陽光穿透窗邊的百葉簾，一道道柔和的光線灑在房內兩、三張軟綿綿的梳化、一張精緻的方桌、以至桌上數款小擺設，驟眼看去儼如一個溫暖的家。在那裏，Jessica細心聽着，每個求助人的內心世界，每個人的笑與淚。

輔導服務設於灣仔區愛群道。小小的房間內佈局舒適，從外面的高樓大廈走進這裡，仿佛另一片天地。

人的內心像洋蔥，一層一層把自己包裹起來，把表皮剝下，才看見內心的顏色。香港人壓力來源似乎離不開工作，從事心理輔導員近兩年，Jessica卻說，「工作壓力」大多只是壓力的一部分，而將「工作壓力」掛在咀邊，只是「方便」將來自四方八面的壓力合而為一，並能宣之於口。

那麼，壓力底下的是什麼？

「返工好大壓力」只是表面包裝

Jessica曾經接觸一位個案：一位男士在大型企業擔任中高層管理，生活幾乎都被工作填滿。有段時間他母親病倒在院，正值彌留之際，他在公司突然收到醫院來電，護士着他做好心理準備－－母親可能隨時離開。他記掛留院中的母親，又顧慮公司繁重事務，不斷兩者之間徘徊糾結，終來到輔導室找她尋找意見（編按：欲知男士抉擇，可看下圖解說）。Jessica說：「他好想在醫院陪母親，但上司不理解他，上司的不明白就會變成工作壓力，但背後要處理的，其實是親人離世的壓力。」

那位男士的後續故事是這樣的－－Jessica當時這麼問他：「我說你這份工作這麼多年假，你可不可以嘗試申請假期去陪伴母親？這刻不去醫院，你以後會否後悔？你以後還會否有選擇？」一問之下，那位男士腦內忽然「叮」一聲，似是想通了，結果申請了幾日年假，到醫院與母親走過最後一段路。

「我深信一件事，人大多數都有自己的想法，不過當人一陷入困局漩渦，雙眼會被蒙閉，看不清了本來看到的可能性。我們於是在提問，給他空間，讓他想清楚這一刻需要什麼。」 Jessica

在兩難徘徊 輔導員：其實自己早有答案

在商業世界或政府執法的工種，涉及機密資料，在「不能說」的處境，更倍感無助。Jessica憶述另一生命故事：有位女士任職中層，她的工作牽涉公司機密及須處理法律責任，一旦向外洩露絲毫風聲，可以令公司觸犯法律責任甚至構成商業罪行，每天上班也如在「走鋼線」般提心吊膽，但無法向身邊朋友傾訴，即使每次來到輔導室傾訴工作壓力，面對輔導員也只能欲言又止。剛巧那時正值沙中線灣仔段發現戰時炸彈，那位女士就把「工作」形容成炸彈，自己是拆彈人，炸彈何時會引爆不得而知，只知每日寢食難安，經常萌生起辭職念頭，但始終徘徊在去留之間，不知心該安何處。

每節輔導服務約50分鐘，Jessica笑笑坦言：「不要以為聊過50分鍾後，走出門口壓力就會消失。」只是找人一起經歷，會走得更遠。

於是Jessica嘗試去理清她留或去的原因：「將件事攤開重現在她面前，她還有美好前途，問她為了什麼要冒險？一直問的時候，她慢慢可以梳理出頭緒，其實她自己可以做到決定。」後來那位女士一個月後辭了職，從此之後就沒再與Jessica見面。

以上故事如有類同，實屬巧合。每人處境不同，但Jessica發現來到輔導室的，都是被逼得情緒繃緊，走不出困局的人。「其實人在情緒裏面，會看不到其他可能性，那刻可能會覺得自己傻了，怎麼會想不到解決方法？」她說聽別人的心底話，就似是幫人通渠－－靜下心來把問題說清楚，情緒放鬆下來就自然「疏通」了，其他可能性就似泉水般湧現出來。

幾年前，Jessica那時還是輔導員實習生，有一位客人來到，劈頭第一句就道：「我是否可以什麼都不說？」後來再陸續見過幾次，他才可以慢慢將心聲傾吐，Jessica說，輔導過程中信任由其重要，「有時說話可能難以啟齒，亂到整個人頭昏腦脹，如果真的不想說，先讓他靜一靜。」

輔導員不止傾計 除了樹洞還是鏡子

普通人以為做輔導只是「傾吓計」，但她說做輔導員，更多時候像一面鏡子，「我深信一件事，人大多數都有自己的想法，不過當人一陷入困局漩渦，雙眼會被蒙閉，看不清了本來看到的可能性。我們於是在提問，給他空間，讓他想清楚這一刻需要什麼。」就如那位中高層男士一樣，「問完他，他會認真想想，是否在母親彌留之際都要上班？其實問完他也覺得自己好傻。」