街舞少年伙政府官員落公園踩場　倡仿效外國在公園加鏡練舞姿

早前大埔有區議員向康文署建議，仿傚日本和台灣，在轄下公園加設鏡面，方便市民做運動，當時康文署對建議有所保留，但日前區議員聯同康文署代表、區內青年跳舞隊代表及社工一起到大埔海濱公園視察，發現公園内一塊空地或適合加鏡，康文署會再研究。

大埔區議員周炫瑋在上月的大埔區議會地區設施管理委員會會議中，提出康文署轄下公園加設鏡面反光鋼板的要求。當時康文署回應指，對建議有保留，擔心鏡面反光會影響周邊居民、道路使用者及駕駛人士。不過，近日事情似乎有轉機。

圖中空地或適合加裝鏡及地板。（周炫瑋提供圖片） 日前，周炫瑋和另一區議員任啟邦，聯同康文署代表、區內青年跳舞隊代表及社工，到大埔海濱公園視察，讓青少年與地區官員直接交流意見。周炫瑋向本報表示，大埔有七至八間青少年中心，以及鄰近中學都有跳舞隊，有青少年向他反映找場地練習有困難。「體育館的活動室很難預約，因爲進行其他活動的人都會借用。平日他們都會到公園練習，但沒有鏡供他們看自己的動作，環境並不友善。」他表示希望增設鏡及更換地板，可供青少年跳舞，亦方便市民耍太極或做其他運動。

大埔海濱公園雖然有很多空地，但不一定適合增添設施。 當日視察和交流過後，他們發現一片自成一角的空間，適合加設鏡子，康文署表示會再作研究，而青少年中心的社工，也會再視察該場地日常使用情況，看看會否有其他市民經常使用。周炫瑋表示，「經康文署代表實地解釋過後，市民明白了大埔海濱公園雖然看似空曠，但有些地方是消防通道，不能加添設施。」但他建議可善用體育館活動室内的流動鏡子，供市民借到公園做運動。

大埔海濱公園內有不少空曠地方。（周炫瑋提供圖片）

不少年輕人喜歡在大埔公園内運動。（資料圖片／江智騫攝）