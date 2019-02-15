【青衣島民】948巴士被批疏落又脫班　島民要求轉全日服務

葵青街坊爭取過海巴士948路線轉為全日服務多年，惟一直未獲回應。其中有居民指，該巴士線雖然過去已增加班次，惟仍未能應付需求，下午繁忙時段更出現脫班，尤其是節慶活動人潮，市民在中上環一帶根本無法上車。惟巴士公司和運輸署回覆稱，目前服務能應付日常交通需要。

由九巴和新巴聯營的948號線（青衣長安邨－銅鑼灣（天后）、經長宏），非全日提供服務。應區內居民需要，近月該路線服務時間延長。據運輸署資料，948號線的服務時間，星期一至五往銅鑼灣方向的服務，由原來上午7時15分至上午8 時20 分，延長為上午6時40分至下午5時；往青衣方向的服務，由原來下午4時15分至午夜12時，提早為下午3時至午夜12時，平均20至30分鐘一班，繁忙時間班次為5至10分鐘一班。另設948A號線（青衣長安邨－銅鑼灣（天后）、不經長宏），於星期一至六（公眾假期除外）上午6時10分至上午8時20分（星期六至上午8時10分）提供往銅鑼灣（天后）的服務，維持5至10分鐘一班。根據葵青區巴士路線計劃的資料顯示，該路線最繁忙1小時的載客量為94%。

據2016年中的統計，葵青區的人口有逾52萬人。「青衣生活 · 社區事」facebook專頁負責人郭子健向《香港01》稱，由於區內人口急增，逐漸有大型屋苑和物流公司進駐，對往返長衣至港島的需求日增，縱使過去10年不斷增加上下午班次，延長時間，但仍供不應求。

他指出，過去該路線只是增加上午班次，未有照顧回程需求，「晚間客量飽和，經常有乘客在中上環分站因巴士客滿而無法上車，結果苦等廿分鐘，又要再等。」他又稱，有街坊反映，當節慶活動如煙花匯演、年宵市場散場，其他巴士線會安排加班服務，948巴士線卻鮮有聽聞，「剛過去的年宵，在維園一帶巴士站迫爆等車的人，巴士公司只是遷移巴士站了事」。

葵青區議員徐曉杰稱，過去當區區議會一直協助街坊向巴士公司和運輸署要求將過海巴士948路線轉為全日服務，但未獲對方回應，又指不少青衣街坊都依賴乘坐948巴士直接往返港島區，否則需經多番交通接駁，轉乘小巴和港鐵。他又指有街坊反映，延長服務後在下午繁忙時段，回程的巴士經常出現脫班，懷疑與經營的兩間公司調配車輛問題有關。

街坊指，葵青區人口上升，對交通需求日增。（資料圖片）

運輸署回覆查詢時稱，本港交通及公共運輸服務的｢繁忙時間｣為上午7時至10時，及下午5時至8時。該署最近就948路線於上午繁忙時間在青衣青桃樓分站（往銅鑼灣方向）；及下午繁忙時間在皇后街分站（往青衣方向）進行的實地調查結果顯示，該線於上午繁忙時間及下午繁忙時間最繁忙的1小時的載客率均約為8成。調查指，班次大致符合服務要求，上午繁忙時間縱使因乘客上落時間等引致班次不均，但留後的乘客均可於3分鐘內上車，而於下午繁忙時間則未見乘客留後情況。 但署方稱，若發現乘客需求持續上升，再會考慮增加班次及延長服務時間，以及提升該線為全日服務。

記者向巴士公司了解，新巴回覆稱，於1月28日起已提升該路線為每日服務及延長服務時間，改動實施至今約兩星期，紀錄顯示下午繁忙時間由天后開出的班次，除個別因路面交通阻塞而延誤，大部分都準時由總站開出，又指新增服務班次的整體客量不多，仍有剩餘座位。該公司正就下年度的巴士路線計劃向區議會建議延長服務時間。而九巴回覆時只稱有需要時會靈活調配班次。