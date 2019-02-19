【鼠患處處】藍田茜發道現被輾斃鼠屍　地區人士憂附近地盤爆鼠患

藍田港鐵站D出口對出的茜發道，一直為居民從港鐵站前往麗港城及匯景花園的主要道路，不過，有地區人士指，有關路段近日出現鼠蹤，擔心鼠患問題若不解決，可能會在附近地盤爆發，影響鄰近屋苑居民。

公民黨麗港城社區幹事李煒林向《香港01》指，上月尾收到街坊投訴，稱在茜發道發現鼠蹤，而他早前到場視察時，更發現有老鼠橫屍馬路。事實上，有關位置並非首次發現鼠蹤，李煒林指在2017年尾亦曾處理茜發道出現老鼠的問題：「去年我見到有十幾隻老鼠。」當時天氣回暖，和現時差不多，他估計是次問題成因亦跟當時相似。

茜發道是居民由藍田港鐵站來往麗港城及匯景花園的主要通道，但有地區人士指，有關路段近日出現鼠蹤。(香港巴士大典)

公民黨麗港城社區幹事李煒林指，早前到茜發道視察時，發現有老鼠橫屍馬路。(李煒林提供)

除氣溫回暖令老鼠活躍，食環署外判的清潔承辦商亦令老鼠情況進一步惡化，李煒林指，夜更清潔工人會將從附近垃圾桶收集而來的垃圾放在路邊，待早更職員來把垃圾運走。對此情況，他亦直言「冇計」：「因為該處沒有垃圾收集站。」，食環署資料顯示，距離茜發道最近的公眾垃圾收集站，分別是觀塘勵業街及月華街，與茜發道仍有一大段距離。李指放在路邊的垃圾量不定，有時堆得像小山，有時又只有兩、三袋，但稱去年食環署處理鼠患投訴時，已知悉有關情況。

垃圾在路上堆積一晚才清走，自然容易引來老鼠到來翻找垃圾，他指上次向署方投訴後，估計承辦商有加勤清理垃圾，情況亦有所改善，不料今年又再出現鼠蹤：「從該處步行約一、兩分鐘有地盤，若不及時控制情況，怕鼠患問題會在地盤爆發。」根據食環署的資料，地盤可為老鼠提供更多匿藏地方，而入面的食物殘渣亦可能成為老鼠的食物來源，故署方不時提醒從業員，要做好預防工作。

加上藍田港鐵站出口附近的垃圾桶，每到放工時間，就會接近爆滿狀態，亦是另一個吸引老鼠的位置。而茜發道鄰近麗港城及匯景花園兩大型屋苑，李煒林擔心問題會進一步影響附近居民。

李煒林又指，藍田港鐵站出口附近的垃圾桶每到放工時間都會接近爆滿狀態，擔心此情況可能會吸引老鼠。(李煒林提供)

李煒林指，已向食物及衞生局局長陳肇始發信，要求局方加派人手，處理鼠患問題，亦希望食環署可於該處增加臨時設施，短期存放垃圾，以免老鼠有機會翻找外露的垃圾。

食環署回覆《香港01》查詢指，除近日接獲一宗查詢茜發道一帶鼠患問題的投訴外，署方在過去一年未有接獲該地點的有關投訴。

發言人又指，署方已派員巡查茜發道一帶及進行鼠患調查，期間並未發現鼠跡，亦未有發現街道潔淨服務承辦商將垃圾留在有關地點待翌日處理。不過，署方稱已指示防治蟲鼠承辦商在該處公眾地方放置毒鼠餌，在附近加強防控鼠患工作，並提醒街道潔淨服務承辦商在有需要時，增加清理垃圾的次數及加強街道潔淨服務。