【鼠患停不了】馬鞍山屋邨街坊稱每晚有老鼠入屋　專家教防鼠三招

新春回暖潮濕，又是蛇鼠出沒的季節。過去鼠患惹人詬病的馬鞍山耀安邨和頌安邨，再爆出鼠輩出沒，有居民更在家中捕捉到多隻老鼠，抱怨飽受鼠患困擾，聲稱「每晚都有老鼠從廚房的窗跳入屋」，街坊人心惶惶，各自施出「法寶」嚴陣以待，以防疾病傳播。有資深捉鼠專家承認，近日接獲該兩邨不少居民求助，區議員表示，去年黃大仙彩雲邨爆出全球首宗人類感染老鼠戊型肝炎病毒個案，已令市民恐慌，呼籲政府和市民勿掉以輕心，慎防鼠患。

居住於馬鞍山耀安邨耀和樓的陳先生，在「馬鞍山之友」facebook群組貼出多張捕捉到的老鼠相片，稱馬鞍山耀安村鼠患嚴重，「不論居所搞得多清潔都沒用，每晚都有老鼠從廚房的窗跳入屋，在這裏大小便，留下惡臭的尿味，令人非常困擾，不但是低層住戶，連住十幾樓的居民亦有此情況，難以想像若天氣再熱會如何！」

他批評，馬鞍山區內鼠患早於去年存在，不明白為何至今仍未有改善，又指窗戶就算安裝鐵絲網都無法阻擋老鼠入侵，「它們可以從很小的缺角走入來，長遠要安裝鋁窗，但最治本方法是屋邨管理處加強滅鼠」。

居住耀安邨的陳先生在網上貼文稱，邨內鼠患嚴重。（「馬鞍山之友」facebook專頁圖片）

過去同樣爆出鼠患的頌安邨，去年10月，《香港01》曾報道有居民一次連擒3隻。涉事苦主Herman向記者稱，本身居住一樓單位，「幾乎每日坐升降機回家經過電錶房時，都見到有老鼠出沒，或逃出平台」。他又表示，上月曾一晚捉到6隻老鼠，「一塊老鼠板捉兩隻，捉完又有兩隻」，無奈鼠患至今未停更愈趨嚴重，「鼠籠和鼠貼都沒用，老鼠很聰明懂得翻下老鼠粘，避開老鼠籠走入廚房」。

頌安邨街坊Herman稱，老鼠懂得避開捕鼠器。（受訪者提供）

另一位同邨居住在6樓單位的街坊李小姐向記者透露，最近在家中捉到一隻老鼠，「捉鼠師傅稱老鼠在家中出現，左鄰右里都會有，記謹盡量關緊廚房門窗和存放好食物」，又稱「之後集中在頌安商場見到老鼠，現在屋邨樓梯都看到，已多次向區議員和管理處反映，問題未見改善」。

記者接觸到該名具20多年捉鼠經驗的滅鼠專家劉師傅，他稱，新年前後，踏入3月潮濕溫暖的季節為鼠患高峰期，又透露近日接獲馬鞍山區內不少居民求助，形容耀安邨和頌安邨的鼠患情況一向特別嚴重，「由於樓宇的廚房和廁所的窗戶附近鋪設水管，變相成為『鼠路』引老鼠爬入屋」。

對於街坊為求防鼠，出盡法寶鬥智鬥力，在家中設置捕鼠板、老鼠貼、老鼠夾、老鼠籠及藥餌，劉師傅稱，縱使「法寶齊備，老鼠亦防不勝防」。他教路三招防鼠：第一、捕鼠板、老鼠貼、老鼠夾、老鼠籠及藥餌不能放得太頻密，「它們聞慣捕器的味道，早已提高警覺，通常用了一次就無用」，而捕器應放在多雜物地方，靠近鑽角位和牆身，增加捕捉機會；第二、一定要關好門窗，又或是窗口安裝密度不大於「5亳硬幣」的金屬網，強調「勿誤會是防蚊網，會比老鼠咬爛」；第三、封好食物，尤是澱粉質食物，應放在膠盒、玻璃樽和鐵盒，「大量食物要放在防潮箱」。

專家教防鼠方法。

房屋署向《香港01》表示，頌安邨物業服務辦事處與該邨商場業主，過去半年共做了6次聯合清潔行動，平均每月1次。 物業服務辦事處每月均會在全邨共約30個地面公眾地方放置2次鼠藥，以控制鼠患。 至於耀安邨是「租者置其屋」計劃下已出售的屋邨，日常管理問題法團委聘的物業管理公司負責。

據沙田區議會文件，去年食環署曾於區內進行兩期滅鼠運動，署方在第二期行動（2018年7月2日至9月7日）中，在區內放置3564個鼠籠及鼠夾，放毒藥殺鼠2663次，填堵159個鼠洞，捕獲活鼠114隻，撿拾死鼠119隻。而今年第一期的滅鼠運動在1月初至3月中展開，耀安邨和頌安邨附近一帶已分別在1月10日和1月28日進行滅鼠，下次行動則分別為今月22及21日。

二零一八年沙田區第二期滅鼠運動報告。（沙田區議會文件）

沙田區議員葉榮稱，不單是馬鞍山區，以至全港鼠患問題「沒完沒了」。他表示一直向房署要求加強滅鼠工作，據悉署方已在屋邨擺放老鼠藥、鼠擋，惟老鼠巢穴處處，加上近年屋邨街市翻新，令老鼠四散棲息，「根本難以根治」。對於有老鼠入侵高層單位，他認為由於茂密樹木鄰近民居，老鼠藉此爬上單位，建議樹木辦加強修剪樹木。

去年黃大仙彩雲邨爆出全球首宗人類感染老鼠戊型肝炎病毒個案，一度引起全城恐慌，他又提醒，除政府部門加強滅鼠，市民亦要自律，勿胡亂在街上棄置食物或餵飼野鴿，以免助長鼠患。

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