陳肇始提多招滅蚊滅鼠　用夜視探測老鼠活動　垃圾站以太陽能發電

農曆新年將至，食物及衞生局局長陳肇始撰寫網誌，簡介當局今年防治蟲鼠工作，其中食環署正研究改良誘蚊產卵器的設計，預計於今年8月進行實地測試；並會使用新型捕蚊器，透過雌蚊作為媒介，在產卵時將控制蚊子生長的調節劑帶到各水體中，使水體中的孑孓不能孵化成蚊，達致防治蚊患的效果。 當局又指，會在鄉郊地方的垃圾收集站，透過裝設太陽能電池板為垃圾站提供能源，並於垃圾投入口加設自動開關門蓋，加裝通風、照明及滅蠅等裝置，改善站內衞生情況。

食環署正研究改良誘蚊產卵器的設計。（資料圖片）

陳肇始指，自幼已着重家居清潔，而政府今年會提早啟動預防蚊患工作，在雨季來臨前開始加強防止蚊子滋生的工作部署，待雨季來臨便開始動員進行霧化工作，殺滅成蚊，並與區議會和地區人士合作，避免蚊子在雨季後大量繁殖。

她提到，食環署正研究改良誘蚊產卵器的設計，預計於今年8月進行實地測試，期望直接獲得白紋伊蚊成蚊（而非蚊卵）的量化數據，即時監察成蚊密度，避免指數滯後。而署方亦正測試使用新型捕蚊器，透過雌蚊作為媒介，在產卵時將控制蚊子生長的調節劑帶到各水體中，使水體中的孑孓不能孵化成蚊，達致防治蚊患的效果。

食環署擬將利用安裝網絡攝錄機、打擊非法棄置垃圾的計劃延長兩年。（資料圖片） 今年上半年將測試 以夜視或熱能探測老鼠活動 陳肇始又說，食環署正研究以夜視或熱能探測鏡頭攝取錄像，配以人工智能技術，監察老鼠活動的活躍程度，預計在今年上半年進行試驗，評估技術的可行性和成效。而食環署自去年11月起已在深水埗北河街街市、黃大仙區大成街街市及牛池灣街市放置新式氣壓滅鼠器（A24），作為期三個月的測試，若效果理想會考慮將設備推展至全港進行先導計劃。 而政府自去年6月起，已在全港各區共96個非法棄置垃圾黑點安裝網絡攝錄機，打擊非法棄置垃圾，計劃自推出至去年12月，食環署在黑點向非法棄置廢物的人士發出共295張定額罰款通知書，並根據錄像向涉嫌非法棄置廢物的車主發出93張告票。食環署擬諮詢各區議會後，將該計劃延長兩年，並循序漸進增加攝錄機的安裝地點至超過300個。