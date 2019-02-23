出西營盤要等30分鐘小巴　西環邨長者企到腳仔軟

不少市民依靠小巴出入，若小巴班次過於疏落，萬一「走車」便大失預算。有西環街坊指，來往西環邨至西營盤的13號專線小巴，班次非常疏落，在非繁忙時段，等車時間要30分鐘，當區區議員希望，運輸署能促小巴承辦商加密班次。

中西區區議員陳學鋒向《香港01》表示多次接獲街坊反映，港島專線小巴服務質素每況愈下，而港島專線小巴第 13 號線，在未有做公眾諮詢及諮詢區議會下，由 2018 年 3 月 17 日起突然由每8-12分鐘一班，改為每 30 分鐘一班。

「依家小巴喺繁忙時間都做到15分鐘一班，但非繁忙時間就要等成30分鐘。」陳學鋒指該路線主要是學生和長者乘搭，當中沿途服務 8 間小學、3 間中學及 7 間幼稚園，是眾多學生往返西環邨至西營盤的主要交通工具。「喺非繁忙時間，長者要等成半個鐘會好攰。」他認為目前13 號小巴班次不足，難預計等候時間，影響市民生活。

不少西環邨的街坊依靠13號小巴來往西營盤。（資料圖片）

運輸署回覆陳學鋒查詢時指，13 號小巴的營辦商在西港島線通車後因經營困難及持續出現車長短缺，申請營運上述路線至 2018 年 3 月 25 日。運輸署經多次斡旋後，營辦商同意將有關路線終止服務的日期延長至 2018 年 6月 30 日，及提出調整第 13 號線的班次至 30 分鐘一班，減輕營運壓力以穩定服務水平。其後經運輸署與營辦商多次商討後，營辦商同意加強服務，及於上學時段額外增派車輛，班次為約 10 分鐘一班，其他時段則 約為 30 分鐘一班，並於 2018 年 4 月 1 日實施。

13 號小巴主要服務區內居民來往西環邨和西營盤。（陳學鋒提供）

就監管小巴的服務，運輸署指根據 2018 年 10 月於西環邨總站的調查結果顯示，上午及下午繁忙時段的平均班次分別為 10 及 19 分鐘一班，服務水平及穩定性已有所改善。署方承諾密切監察港島專線小巴第 13 號線的服務水平，包括不定期進行實地調查，而有關調查不會向營辦商事先透露，以免影響調查的真確性。