【無障礙通道】醞釀三年終成事　港鐵大學站出口將設無障礙斜台

港府推行無障礙城市多年，雖然時被批評進度緩慢，但不少私人、公營機構亦逐步建設無障礙設施，希望能令市民出行無阻，而港鐵近日亦終確定，將於大學站其中一個出口加設無障礙斜台，方便使用者。

港鐵大學站B出口外設有四級梯級，但旁邊並無斜道，若要經此出入口進出車站，這一小段階梯可說是必經之路。對一般人來說，不用多費力就可跨過短短的四級梯級，但在行動不便或手持大型行李的使用者眼中，這卻是一個障礙。

「不少馬鞍山街坊都會乘87K巴士，在大學站轉車往其他地區，有時候會推着買餸車、嬰兒車，甚至是輪椅出入。」沙田區區議員曾素麗表示，過往收到不少街坊反映，指有關出口未設有無障礙斜台，故行動不便的人士往往要「兜大圈」，走到另一出入口進入車站。她更指，曾有長者、「推車仔」的街坊貪方便，使用出口外的梯級而絆倒，惟幸未有人受傷。

沙田區區議員曾素麗透露，港鐵下星期將於大學站B出口動工建設無障礙斜台。(曾素麗提供)

「大約由我上任開始，已向港鐵反映及討論，當時港鐵指車站將進行改善工程，會將有關意見納入工程之中。」三年過去，近日終傳來好消息，曾素麗透露港鐵下星期將於有關出口動工，建設無障礙斜台，方便街坊出入。

港鐵每日人流眾多，建設無障礙設施，有助乘客出入車站。（資料圖片）

港鐵暫未定下確實完工日期，只稱工程約於2019年下半年完成，曾素麗解釋，天氣或對施工進程有影響，但設施關乎民生，希望進度可以加快：「因為這並不是近一、兩年才有的問題，所以希望處理的效率可以再高一點。」