【輪椅行山】五條無障礙行山路線　主辦方：任何人都有權享受郊野

假日想出遊遠離煩囂城市，有人會選擇到郊野遠足，不過對於輪椅使用者來說，「行山」仿佛是遙不可及的夢想。有民間團體近月發佈無障礙郊遊路線，揀選香港郊野公園內的幾條路線，供有意外出郊遊的輪椅使用者參考，鼓勵輪椅使用者走出家中。 攝影：龔嘉盛

五條無障礙路線遍佈港九新界

TrailWatch與遠足網站綠洲、非牟利組織Wheel Power Challenge 合作，於過去一年挑選數條適合輪椅使用者遠足的路段，並邀請不同輪椅使用者及照顧者反覆測試路段。最後挑選出五條分別位於港島、九龍、新界及離島的無障礙郊遊路線，其中包括梅窩，太平山 （盧吉道）、南涌、香港仔水塘及九龍水塘、副水塘，每條路線介乎3公里至6公里不等。

應用程式同時又列舉無障礙設施，例如洗手間及設有斜台的涼亭，方便輪椅使用者可於事前安排行程。應用程式內亦提供可供輪椅使用者前往出發地點的交通方法，以及路線的路面情況，例如斜度等，讓輪椅使用者可根據他們的身體能力考慮是否適合前往。TrailWatch項目總監程德欣說：「任何人都應該能享受得到郊野公園，無論身體健全，或是輪椅使用者，因着有無障礙路線的出現，令更多輪椅使用者都可以接觸山林。」

TrailWatch項目總監程德欣鼓勵更多輪椅使用者可以打破他們難以踏足大自然的思想，讓不同人士可共受享受郊野。

輪椅使用者主動問：有沒有我可以去的行山路線？

綠洲網站亦曾於2017年公佈5條無障礙行山路線，連同TrailWatch近日公佈的5條路線，現時香港共有10條可供參考的無障礙路線。網站創辦人羅榮輝指，當初研究無障礙行山路線，只是源於一個網上訊息，「有一個輪椅使用者在專頁上留言問我，有什麼行山徑適合輪椅使用者行？」這個問題卻考倒了他，網站上有許多形形色色的行山徑介紹，唯獨沒有可供輪椅使用者參考的路線。

羅榮輝（右）認為，現時規劃上只把輪椅使用者困在某些空間，他希望即使輪椅使用者亦能享受郊野的其他風景。

交通不便成郊遊障礙

其後，羅榮輝陸續考察香港不同路段，找出可成為無障礙路線的地點，「挑選的路線多數是平路或混凝土路，其次是公共交通工具可以到達，之後就實地考察，找找這些路線上有沒有無障礙設施，例如洗手間及涼亭等。」羅榮輝說，推出無障礙路線是為了讓輪椅使用者外出有更多選擇，「聽一些輪椅使用者的朋友說過，會因交通不便寧願不外出，就算平常出去玩都是到樓下公園，其實鼓勵他們多外出，並讓他們知道其實大家都有權利享受郊野。」