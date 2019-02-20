【行山．多圖】西貢西灣建「蛇型」觀星台　網民：還我大自然！

西貢的西灣景色優美，一向備受露營和行山人士歡迎。但近日有市民發現，西灣與咸田灣之間出現了一個木製「蛇陣」，原來是漁護署興建的一個觀星台。雖然下月才正式啟用，不過現時已引起不少山友討論，他們認為建築沒有採用傳統「天圓地方」的設計，反而用了近年政府新式建築常用的「蛇」概念，突兀之餘，又因該處不設觀星儀器且只容納廿人，令他們不禁反問：觀星為何需要一個台？

郊野公園應否人工化的議題不時受到關注，近日漁護署亦就優化郊野公園提出了數個方案，當中包括了升級露營地點、建設生態小屋等人工化的措施，市民以後露營或不需自帶帳篷。而在這之前，去年10月原來署方已在西灣開始興建觀星台，這樣的「優化」，山友又是否贊同？

近日有行經西灣的市民發現並拍下觀星台幾近完工的照片。(讀者提供)

西灣和咸田灣一帶景色優美，一向很受歡迎。(網民Tommy Wong提供)

近日有行經西灣的市民發現並拍下觀星台幾近完工的照片，放到網上後引起不少迴響。部分人批評觀星台的設計奇怪，與中環灣仔繞道的「蛇頭」出口如出一轍，而在郊野環境無故加入人工建築，是破壞了自然景觀，與周邊格格不入。也有人直指，「觀星台」既沒有觀星儀器，也只可容納少量人數，如要觀星大家都「識搵地方」，與其在有大量坑紋的木椅上看星，不如在草地、沙灘上看更浪漫，假如「為起而起」，最終只會被一些內地人霸佔使用。

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漁護署發言人表示，有關觀星台由建築署設計，預計可於3月落成啟用，屆時將24小時開放予市民使用，並由漁護署管理。發言人指，建造過程中沒有鏟走草地或樹木，觀星台是依山而建，原有位置為露營地點，並由該署與相關人士研究後認為適合觀星。發言人續指，該觀星台不設用電設施或觀星儀器，位置可同時容納20人，距離沙灘露營地點約5分鐘路程，認為市民露營期間亦可一併使用設施觀星。

漁護署亦有在其Facebook專頁發佈相關消息。(網上截圖)

觀星台引起網民不滿，資深山藝及攀岩教練梁念豪卻認為，觀星台沒有鏟掉樹木，既然沒有破壞郊野環境，落成後山友只是「多個地方集合休息」，亦可作噱頭吸引多些人到郊外遊玩。他又指，大埔海濱公園、西貢創興水上活動中心都有類似的建築，認為設計不算過於突兀，亦不可能放置昂貴的觀星儀器，否則就需要派人看守管理。梁表示，欣賞署方優化環境、推廣郊野公園的方向，「唔出去郊外，唔通喺屋頂觀星咩？市區周圍咁光，屋頂仲邊觀到星？」