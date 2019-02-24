【帆船・有片】斜桿青年遇上IT女將　「任何人都可以玩帆船」

今年21歲、以自由職業維生的小伙子，跟45歲、全職任電腦程式編寫員的女士，本來兩人背景迥異，萍水也不相逢，但他們之間有一個共通點──帆船。 香港四面環海，眾多水上活動中，帆船一向被認為是昂貴、冷門。帆船發燒友及船隊「鳳凰」隊員的Eddie和Katie卻要告訴大家，一個自小玩船亦是前港隊代表，一個在30多歲才開始接觸。關於帆船，他們想說的是，其實這運動，任何人都可以參與，而且同樣可玩得出色。 攝影：朱潤富

自小已玩帆船的Eddie，在2014年曾經代表香港出戰亞運帆船項目。(朱潤富攝)

21歲仔做斜桿族 只為接觸帆船

近年世界各地興起「斜桿青年(Slash)」的概念，很多年輕人不再追求單一職業，希望以不同職業及多重身份自稱，用斜號(/)定義多元人生。對於21歲的戚浩賢(Eddie)，他大概可被稱為「前港隊代表/帆船愛好者/海上工作者」。不用回公司上班，是不少新世代的夢想，但Eddie當「Slash」，只為了有多點時間接觸帆船。他自初中年代已接觸帆船，2014年更曾經代表香港出戰亞運帆船項目，「細個唔係好鍾意讀書，但由細到大都好鍾意海，望到個海就好放鬆，所以升中學時，見到有『航海學校』就想去讀。」

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航海青年出戰亞運

Eddie口中的香港航海學校位於赤柱海邊，屬寄宿學校，學習內容與一般中學大致相同，只是每個初入學的新生，都要在獨木舟、滑浪風帆和帆船之中選一項作為課外活動。小時候的Eddie較為矮小，導師說他在小帆船上表現會較好，他就此選了帆船，並在每星期都要進行密集式訓練，但他認為並不辛苦，「帆船運動其實好特別，佢唔係死用力，包含咗好多戰術，係要用多啲腦。」玩帆船一直至畢業後，他加入香港體育學院，開始全職帆船運動員生涯，並成為2014年亞運的港隊代表。

如玩的是sportsboat帆船，船員或需將半個身子吊出船邊來平衡。(朱潤富攝)

「最深刻嘅一次比賽其實就係亞運，點解呢，因為本身我哋目標係拎頭三名，但最後只到拎第四。」年少不免氣盛，Eddie形容，當時與隊友的心理質素較差，亦在比賽之中完全顯現。獲得不似預期的成績，在賽後檢討的過程中卻獲益良多，改善了脾氣和面對逆境時的心態，影響了他此後做人、做事以至是工作態度。

退役之後，Eddie加入了以資深本地帆船運動員謝劭傑(中)作為隊長、香港遊艇會的船隊鳳凰隊(Phoenix)。(朱潤富攝)

隊友多為資深前輩，除了支持之外亦可給予不少意見。(朱潤富攝)

小伙子任船隊「大腦」 指揮「大前輩」？



現時Eddie靠接一些與航海業有關的自由工作維生，包括洗船、幫人駕船等等，收入較少，但可自由編配每日行程，讓他更專注在帆船訓練上。自數年前退役後，他加入了以資深本地帆船運動員謝劭傑作為隊長的鳳凰隊(Phoenix)。Eddie在隊中雖是年紀最輕，卻擔任如同帆船「大腦」的戰略分析員，需要十分謹慎，而隊友多為資深前輩，他坦言起初也很擔心不能勝任，「一開始都好唔慣，但隊員畀咗好多機會，不斷叫我放膽去試，話做錯都唔怕，後來我先慢慢適應得到。 」由過往玩雙人船轉玩多人一同控制的大型船，Eddie認為在其中最大得著是學懂與人溝通，自加入後，他和隊友參加了很多香港遊艇會舉行的大小賽事，逐漸建立默契。

任職電腦程式設計員的Katie，在2008年初次接觸帆船。(朱潤富攝)

「每次出去望到個海成個人都會好舒暢，係會即刻舒服好多。」Katie形容，帆船是紓緩壓力的「出口」。(朱潤富攝)

鳳凰隊另一隊員、隊中唯一女將是45歲的莫敏芝Katie，相比Eddie，她的帆船生涯起步較遲。她在2008年時跟隨身邊朋友一同上帆船訓練班，一試就已愛上，「帆船嘅吸引力就在於，每次出海都唔知風有幾大、浪有幾高，唔同時段唔同情況又要用唔同技巧，控制隻船令佢安全出發同返航。」在友人介紹之下，她加入鳳凰隊，與來自五湖四海的隊員並肩出戰，形容期間是擴闊眼光，「航海情況、技巧......原來帆船知識真係好廣泛。」

全職打工女將 帆船是「逃生出口」



任職電腦程式設計員的Katie，與很多打工仔一樣，星期一至五都要全天坐在電腦前，壓力大之餘，更是「準時返工」但「不準時收工」一族。唯有在星期六、日出海玩帆船，才可放下一切、遠離煩囂，「好似Eddie咁講，每次出去望到個海成個人都會好舒暢，係會即刻舒服好多。」現時她在隊中擔任「鍵盤手」，負責調校主帆、前帆等的上落和鬆緊，她認為與她的職業十分相似，「平日不停揼code(寫編碼)，要諗點樣令成個系統暢順運作，玩帆船都係一樣，每個人自己嘅部分處理得好，艘船就可以順利向前行。」

「帆船嘅吸引力就在於，每次出海都唔知風有幾大、浪有幾高，唔同時段唔同情況又要用唔同技巧。」Katie說。(朱潤富攝)

帆船並非只有年輕人可玩，「經驗」反而更加寶貴。(朱潤富攝)

「我都可以幾肯定講，大部分男性嘅體能係會好過女性，但女性喺帆船上，都可以有相應嘅角色同優勢。」Katie指，即使體能、力量等比不上男隊員，但女性反應或較靈活，亦較細心留意到一些細節。在年齡方面，她起初亦認為只有年輕人可玩和佔優，其後才發現，「經驗」反而更加寶貴，「外國有啲比賽入面，船隊平均年齡係4、50歲都有，有啲大師級舵手去到7、80歲，長滿白鬍鬚都仲參加緊越洋比賽，見到佢哋喺惡劣環境下係可以好鎮定，發揮得好出色。」Katie亦指，沒有想過玩帆船到了何時要停，但期望有更多新血，可以為這個運動注入活力。