【菜檔變街霸】黃大仙菜檔阻街屢勸不改　後巷儼如「私人貨倉」

「屢勸不改！」近月黃大仙居民投訴鳳凰新村菜檔被指阻街嚴重，形容「霸地」情況如同「無皇管」，令街道水泄不通，質疑食環署巡查不力，又指署方雖多次向菜檔發出定額罰款通知書，仍無法阻嚇其放任行為。記者到場了解，發現涉事菜檔旁邊的行人道和後巷貨物堆積如山，儼如「私人貨倉」。

據街坊消息指，黃大仙鳳凰新村百利軒附近有菜檔經常將菜籃和貨物隨意放在行人路，阻塞通道，經過的行人都要左閃右避，而菜檔位置鄰近馬路轉彎位，恐危及市民出入安全。記者前往該區附近視察期間，剛巧碰見多位食環署人員前來巡視及拍照，菜檔都隨即收起菜籃及雜物，留下少數物品擺放在行人路或馬路上。不過，記者走入菜檔旁的後巷，竟見巷裏擺滿大量發泡膠箱、夾板、蔬果和多架手推車，如同小型「私人貨倉」。

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鄭詩陶鳳凰社區幹事昨於黃大仙區議會會議向食環署代表反映，過去經常接獲投訴，指涉事菜檔常將貨物擺放出行人路，但向食環署舉報後，只見署方人員拍照存檔及口頭警告了事，未有即時採取檢控行動，以收阻嚇之效，令對方屢勸不改。

黃大仙區議員譚香文向記者提供一份信件指，上月有街坊獲食環署書面回覆稱，由2018年12月至2019年1月，署方就涉事店舖在公眾地方擺放貨物造成阻礙及在公眾地方棄置廢物，共發出兩張定額罰款通知書，並就上址一帶有貨物妨礙署方清掃工作發出7張「移走障礙物通知書」。署方在信件中又指，小販組和潔淨組一向關注涉事店鋪舖，並會派員於不同時段，包括早晚繁忙時段到上址巡查，若發現有店舖違規，會即時向違規者發出定額罰款通知書；另每月會不定時進行跨組別突擊行動，打擊非法擺賣、阻街、阻礙清掃或其他公眾潔淨罪行。署方潔淨服務承辦商除每天在上址一帶清掃街道，亦會每星期多次清洗上址對出的行人路及側巷，以保持環境衞生。

但譚香文直斥：「兩張定額罰款通知書只是3,000元，遠低於菜檔過千呎的租金和收入，根本無阻嚇性！」她又認為，政府有必要檢討現有政策，否則「食環署只能每日勤力巡視，發出定額罰款，才能令菜檔收斂一下」，又菜檔將貨物霸佔街道已成常態，可見食環署行動未見成效。

食環署就黃大仙區街道管理執法行動的進展報告。（區議會文件）

食環署回覆《香港01》查詢時稱，一向關注涉事店鋪在公眾地方放置貨物的情況，根據記錄，署方去年接獲有關地點一帶的阻街投訴約230宗，就阻街相關罪行向違例人士發出60多張定額罰款通知書，亦就貨物妨礙清掃工作向店鋪負責人共發出30多張「移走障礙物通知書」。

記者另翻查署方向黃大仙區議會提交的最新「街道管理進展報告」文件，去年12月1日至2019年1月31日 ，署方就店主非法阻街 （例如︰貨物及設備）發出22張傳票和39張定額罰款通知書，另就亂拋垃圾及非法堆積物品發出71張傳票和70張定額罰款通知書。