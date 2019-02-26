【西環三屍】西園曾發生多宗命案　房協首批市區改善計劃樓宇　

西環西園永翠閣一家三口三屍命案，一對夫婦疑受炒燶股票數百萬欠債困擾，餵7歲兒子服藥後再一同燒炭喪命。西園為房協私人屋苑，翻查資料，過去西園曾發生過多宗牽涉人命的案件，有住客知悉事件後大表惋惜，認為事主即使投資錯誤不應該連累小朋友。

西環西園永翠閣昨晚（25日）發生一家三口三屍命案。（陳永武攝）

西園由房協興建 1982年落成

位於西營盤第二街83號的西園由香港房屋協會興建，於1982年落成，共設永翠閣及長蓁閣兩座，屬「市區改善計劃」的三十多個項目之一，該計劃始於1974年，當時房協獲政府提供貸款，於堅尼地城推出了第一個項目，西園亦屬計劃中首批發展項目之一，單位可於自由市場公開發售，並無申請資格和轉讓限制。於2005年及去年西園亦分別完成翻新工程。

曾發生過多宗命案

翻查資料，西園過去曾發生多宗牽涉人命的案件，由2000年起西園分別發生過3宗自殺案及1宗致命工業意外。另外西園亦為2013年大角咀肢解父母案一家的住址，29歲男子周凱亮涉於大角咀角祥街海興大樓一單位殺害及肢解六旬父母，其後與長兄報警指父母失蹤，後來周在手機WhatsApp群組自爆殺人後，警方隨即到西園單位拘捕周凱亮。周凱亮最後因謀殺罪被判囚終身。

有西園住客知悉事件後大表惋惜，梁小姐指事主即使投資錯誤不應該連累小朋友，自殺亦不應涉及小朋友，「應該正面面對每一樣野」。另一名住客盧太指自己住22樓，並不認識死者一家，但認為受害小朋友無辜，對事件不感到害怕。