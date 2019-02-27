【財政預算案2019．01落區】東涌居民：仲點可以對陳茂波有期望？

最新一份財政預算案今日(2月27日)出爐，繼續推出一些紓困利民的措施，但被批評只是「小恩小惠」，整體而言是「派糖大縮水」。當中醫療劵加碼、2500元學生津貼雖然是「好過冇」，但也有基層市民直指「唔夠用」。《香港01》記者訪問了數名東涌居民，他們對今次的方案表示「唔收貨」、「冇料到」，更坦言早已十分失望：「好想有期望，但仲點可以對陳茂波有期望？」

聽到今年醫療劵將額外增加1000元，余認為是「有好過冇」，坦言仍是不夠。(蔡正邦攝)

記者今早與數名東涌居民來到東涌一間酒樓內，一同觀看財政預算案(預算案)的電視直播。今年預算案公布，將為合資格領取長者醫療券的長者一次性提供額外1000元津貼，而2019/20年度醫療券的累積上限將由5000元提高至8000元。對於72歲的余國明來說，醫療劵加碼只屬「有好過冇」：

醫療券一次性加1000蚊，都唔夠我換一副眼鏡 / 睇牙啦！

醫療劵：加$1000「好過冇」 冇監管助私家醫生「呃錢」？

患近視的余國明表示，架在臉上的眼鏡至今已戴了6、7年，隨着年紀增長，老花亦有加深，眼鏡度數早已不再適合。平日視力雖會模糊不清晰，但他坦言沒錢更換眼鏡。「平日傷風感冒，睇醫生都用晒醫療劵啲錢啦，之前一年都係得2000蚊，好快用晒。」除了視力問題，他也需要換牙，但礙於費用高昂，只能忍受不適。

聽到今年醫療劵將額外增加1000元，余坦言不足夠，來年都會將金額留作睇病。同場62歲的關豔琰則指，朋友之間亦有就醫療劵欠監管的問題討論，聽過不少私家醫生疑似胡亂收費的個案，「有朋友睇私家醫生時，用醫療劵買咗每隻耳大約3000蚊嘅助聽器，之後發現有啲問題，想拎返去醫生度換嘅時候，醫生就話：『用醫療劵冇保養冇得換』，要佢補多千幾蚊先肯換。」

廖海英(左) 對政府學生派2000多元表示歡迎。(蔡正邦攝)

學生派糖：$2500津貼 代繳考試費 家長點睇？

預算案又提及，將繼續為明年中學文憑試（DSE）學校考生代繳考試費，以及向每名有需要的學生派發2,500元。離島區家長教師會聯會總務廖海英，本身育有多名子女，最小的兩名現時就讀小三及小六。DSE考試費暫未用得着，廖對政府學生派2000多元表示歡迎，但同樣認為，百物騰貴之下，這顆「糖」對家長而言明顯並不夠「甜」：

連校服都買唔到啦，一年校服要成3000元，仲未計課外活動啲制服喎。

財政司司長：資源非無限 東涌街坊：舊年派錢行政費浪費晒！

陳茂波發言時指，曾多次走進社區，並於紅磡茶餐廳接觸一些學童家長，用心聆聽民意，又指「資源並非無限」，寄望未來可以「擺脫陰霾」。廖小姐指是她一家是典型的「在職貧窮」的家庭，丈夫任職保安，收入不高，除了兩位幼女能領書簿津貼、2500元的學生資助金額以外，就沒能申請其他社會保障資助金額，期望政府免公屋租金又無望。至於交通津貼，「我丈夫和女兒都在東涌、機場上班，其實都係攞唔到。」

至於關豔琰則坦言，聽過財政預算案後沒有期望，形容是早已「好失望」，「舊年話派錢，但又要填表搞嚟搞去，用成三億行政費分薄晒啲錢。我好想有期望呀，但仲點可以對陳茂波有期望？」

此外，東涌居民又對未來有甚麼期望？三位東涌居民表示除了需要加建體育館、圖書館以外，廖海英就表示，具體希望政府會增撥資源，完善北大嶼山醫院，「有次我個女經痛暈倒送院，醫院居然話設施唔完善，要山長水遠轉送瑪嘉烈醫院！」東涌社區幹士王俊傑指東涌居民經常投訴北大嶼山醫院提供服務不足。落成多年的北大嶼山醫院，過去已被審計署點名批評空置率高、使用率低，廖亦認為，對整個東涌社區而言，改善北大嶼山醫院實屬必要。