【財政預算案2019．01落區】觀塘7旬長者：希望司長對老人家好啲

財政預算案今公布，將向合資格人士發放額外一個月綜援、高齡津貼、長者生活津貼金額，較去年少一個月。有觀塘長者夫婦指，津貼少了，就只能處處節省、少吃一點，面對醫療、安老資源杯水車薪，小市民能做到的亦只有等，嘆道：「如何能盡如人意？」

今年85歲的林先生，和73歲的妻子居於觀塘和樂邨，曾是持牌小販的林先生於2016年健康問題被逼退休，而林太因需照顧丈夫，無暇分身經營，唯有將小販牌歸還食環署。未有子女的二人退休後，並無任何收入，現時只靠積蓄和長者生活津貼、高齡津貼過生活。由於年輕時曾作投資，儲下的積蓄令他們未達申領綜援的門檻，「情況尚未到水深火熱，勉強仍能捱一、兩年。」林太道。

85歲的林先生和73歲的妻子居於觀塘和樂邨，現時只靠積蓄和長者生活津貼、高齡津貼過生活。(黃偉民攝)

今年的財政預算案公布，將向領取社會保障金額的人士，發放金額相當於一個月的綜援金、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。是次「派糖」比起去年財政預算案的「三糧」少，林太亦指，在此情況下只能在生活上節省一點：「沒辦法，唯有少吃一點，不買靚菜，或者把菜分兩餐吃。」

近幾年的財政預算案，寬免公屋戶一個月租金的措施已不見蹤影，今年亦然，但林太認為免去一千多元租金的措施，對他們來說仍較實際，「錢不是多，但在我們沒有入息來算，千多元已算不錯。」一個月多千多元運用，她說可以吃得豐富一點，現在唯有「飲少餐茶」。

家住單位「西斜」，夏天時要常開冷氣，一個月的冷氣費曾高達三千多元，因此，林氏夫婦過着節儉的生活，最奢侈已是下午去「飲餐茶」，而唯一的娛樂花費，就是用於$60一堂的粵曲班。不過，二人估計，積蓄在未來兩年也會用完，需申請綜援，當出現捉襟見肘的情況，連這唯一的娛樂也要削減，「唱粵曲是她的唯一興趣，如果沒有了，人生就沒寄託了。」林先生無奈道。

林先生(左)指唱粵曲是太太的唯一興趣，擔心因財政問題而放棄的話，人生會沒了寄託。(黃偉民攝)

夫婦二人的生活開支除了日常飲食、水電雜費外，就是花在醫療上。在山頂當小販54年的林先生，3年前出現腸胃問題，更曾因此吐血而需入院求醫，但每次在急症室也至少等上五小時，才能見到醫生，而且診症過後，都未有機會留醫，拿藥後只能回家休息，到第三次求醫才終能入院做手術。面對此情況，林太直言「不想見血才見到醫生」，希望政府可在醫療上投入更多資源，令程序加快，讓小市民無需經歷太長的輪候。

至於林太，她自己本身亦有糖尿病、高血壓、膽固醇、貧血等問題，需服用四、五種藥物，而服用的糖尿病藥物並未納入藥物名冊，故每月需花費約$400購買藥物。過往她亦曾因牙齒折斷，到公營牙科診所求醫，但需輪候三個月才得到治療，最後需自費看私家醫生。對於醫療人手比例失衡的問題，她只無奈說：「醫療資源杯水車薪，作為小市民就只能等。」

林太本身患有糖尿病，服用的藥物並未納入藥物名冊，故每月需花費約$400購買藥物。(黃偉民攝)

財政預算案公布，政府預計會額外提供超過五百個安老宿位，林太對此的反應是：「一定是杯水車薪」雖然年紀漸長，身體機能衰退，更有病痛纏身，不過二人說自己仍「行得走得」，故未輪候任何安老院舍宿位，希望可以居家安老，

辛勤半生，任誰都希望可安享晚年，林太說年前曾購人壽保險，為未來買個保障，惟現時月供幾百元亦已成經濟負擔，希望落實的全民退休保障亦未見影蹤，希望政府可以多照顧無入息、兒女，又未達申領綜援門檻的長者。對此，林先生亦如此說：「財政預算案廣告中的長者對陳茂波說，希望他對老人家好一點，我也是如此希望，因為長者年輕時對社會也有貢獻。」