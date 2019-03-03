【靈車滿街】紅磡殯儀車周街泊阻交通　區議員倡空地建臨時停車場

紅磡一帶一向是殯儀業的集中地，不過該處亦有大量住宅樓宇，雖然居民出入大多習以為常，但對於「靈車滿街」的情況，既感到反感，現實上亦構成滋擾。用來運載靈柩或棺材的靈車，只有少數時段需要出車，部分司機和殯儀店會「貪方便」，將閒置的靈車隨意停泊路邊。情況持續十多年，居民過馬路時易生意外。區議員建議政府加建臨時停車場，以解決違泊問題。

「靈車滿街」的場景，居民看見時雖會偶感不安，但更關注的是平日出入的安全和交通問題。(梁銘康攝)

靈車佔街街坊感不安 過路步步驚心

舊區樓宇密集、車路相對狹窄，同時車位缺乏，常有車輛違泊的問題。在紅磡必嘉街、寶其利街、曲街、溫思勞街等，因鄰近殯儀館和有大量長生店，街道兩旁多年來常見有靈車停泊。當中有部分「泊正」在大廈出入口前，平日居民出入，除了感到不安，更需「捐車罅」，多番探頭張望，確認安全才可過路；而靈車違泊，車路中三條行車線被佔去兩線的情況時有出現，其餘車輛只得一線行走，因此也造成交通擠塞。而這個情況到了晚上會更加嚴重，到處都可以見到靈車並排「列陣」。

違泊高峰期為下午至晚上

九龍城區區議員林德成指，每到下午時份，當靈車完成「上山」殮葬儀式後折返，違泊問題便會一直持續至晚上。過去各地區人士都已要求警方加強執法，僅少部分守規矩的司機和店舖會將車輛泊入區內停車場，但大部分皆停泊街頭，「其一會阻塞交通，其二會遮住行人視線，附近又唔多過路處、交通燈，有時見有車駛過，啲長者過馬路都好牙煙！」

在溫思勞街近漆咸道北有一處空地，過去政府借出予港鐵作為沙中線臨時工地，林德成建議將之改建成臨時停車場，以改善問題。(梁銘康攝)

盼盡早將荒廢工地改建為停車場

林認為，要根治問題，長遠而言應找地方加設停車場，既可以減少街坊在街上見到靈車的機會，又可以改善交通問題。他指出，在溫思勞街近漆咸道北有一處空地，過去政府借予港鐵作為沙中線臨時工地，但現時所見，工地已荒廢和堆積雜物，「早前我都問過政府部門，幾時可以歸還塊地，佢哋只係話盡快，都係未有講幾時。」林續指，街坊、殯儀業以至是政府部門對該處改建成臨時停車場的反應普遍正面，希望能盡快落實，以解決「靈車滿街」造成的不安和困擾。