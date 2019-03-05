【沙角街市翻新】沙田區四大街市格價　食環署街市未必最平？

近年不斷有街市易手翻新，沙田沙角邨街市本由領展管理，現已開始拆卸重建，而領展亦將沙角街市的管理權外判予建華集團（建華），包括現時位於冬菇亭的臨時街市。有街坊擔心，建華管理下的沙角街市，物價將會飛升。記者走訪沙田區內的沙田街市、瀝源街市、廣源街市及大圍街市四間街市視察，四間街市的不同食物售價各有高低，發現領展與建華管理下的街市，物價並不一定比食環署豁下街市高。

沙田區內的街市分別由不同承辦商管理：沙田街市和大圍街市均由食環署管轄，瀝源街市則由領展管理，廣源街市由建華管理。記者到現場觀察，發現食環署街市的物價並不一定最低。

以豆苗為例，大圍街市半斤豆苗售價為28元，沙田街市則為半斤25元，而由建華管理的廣源街市，半斤豆苗售18元、瀝源街市則售17元；換西蘭花計，沙田街市和大圍街市的西蘭花每斤20元，而瀝源街市及廣源街市則為12元。以兩款菜作比較，沙田、大圍街市的售價均較瀝源和廣源高。

肉類方面，廣源街市的燒鵝最貴，售價為175元半隻、大圍則170元半隻、瀝源160元半隻，而沙田最平，140元半隻。丸類方面，每磅雜丸，沙田、廣源與瀝源同售30元；而大圍則售28元。

不過，沙田街市位置較接近市中心，人流暢旺，光顧的人數也較其餘三間街市高。在沙田街市買餸的幾位街坊全部也覺得該街市物價很高，更指那裡「出晒名貴」。那為什麼街坊們甘願「捱貴餸」？他們表示，這裡的食物質素較佳。

魚方面，沙田街市則最便宜，每份13元；其餘三間街市，均為每份15元。（廖俊升攝）

住在沙田數十年的街坊陳女士表示，自己住在沙角邨，以前會在沙角邨街市買餸，現在改於沙田街市買餸，不過她覺得這裡的物價偏高，「個個都話貴，菜芯24蚊斤、西蘭花20幾蚊斤、芥蘭20蚊斤，以前沙角邨街市啲芥蘭就12蚊斤，平好多！」不過她認為沙田街市的食品質素較高，所以堅持來這裡買餸，「一分錢一分貨囉，啲菜喺新界種植，好食啲。」

「以前就沙角平啲，第日沙角嗰邊開返就唔知啦，始終畀人收購咗啊嘛。」陳小姐也擔心日後沙角邨街市被外判後，食物價格會上升，她指會堅持去沙田街市買餸。