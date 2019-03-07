【沙田街坊注意】沙角邨建華臨時街市無牌肉檔　食環檢控後照開檔

領展沙角街市自3月1日起裝修，位於冬菇亭的臨時街市同日正式營業。惟食環署於3月5日前往臨時街市視察時，發現街市內四檔新鮮糧食店中，只有一間正申請臨時牌照，但仍未獲批。食環署當時已向其中一名經營者提出檢控。惟記者於3月7日再前往視察，發現四間店鋪仍照常營業，意味沙角邨居民已吃了七天無牌糧食店售賣的食材。

3月2日，香港01記者到沙角邨臨時街市視察時，發現街市內有四間新鮮糧食店，分別為一間新鮮豬肉店，一間凍肉店及兩間海產店。記者就以上店鋪是否有申請新鮮糧食店牌照事宜向食環署查詢。

食環署發言人回覆指，根據《食物業規例》（第132X章），經營涉及出售新鮮、冷凍或冷藏牛肉、羊肉、豬肉、爬蟲（包括活的爬蟲）、魚（包括活魚）或家禽（包括活家禽）的食物業，但不包括食肆、工廠食堂、街市攤檔或由持有根據《小販規例》（第 132AI 章）獲批牌照的小販所經營的業務，必須領有由食環署簽發的新鮮糧食店牌照。任何人無牌經營食物業，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款五萬元及監禁六個月，另加每日罰款九百元。

3月5日已提檢控

根據記錄，食環署在有關地點接獲一宗新鮮糧食店牌照的申請，申請仍在處理中。發言人指，署方3月5日派員到沙角邨臨時街市巡查，期間發現有人無牌經營新鮮糧食店，已向一名經營者提出檢控。

食環署指，署方接獲新鮮糧食店牌照申請後，會徵詢相關政府部門的意見，以確保有關申請符合樓宇安全、法定圖則規限、政府租契及衞生等各方面的準則。倘有關部門不反對申請，食環署會向申請人發出「發牌條件通知書」。待申請人遵辦所有發牌條件，再經實地視察確認後，食環署才會簽發牌照。

食環署視察後，發現沙角邨街市有兩間新鮮糧食店分別涉及偷步經營及無牌經營。（鄧詠中攝）

惟《香港01》記者於3月7日下午再到沙角邨臨時街市視察，發現該四間新鮮糧食店仍然照常營業。據了解，臨時街市內的11至14號鋪（即新鮮豬肉檔及兩間魚檔）已向食環署申請新鮮糧食店牌照，惟申請仍在處理中。而凍肉店則未申請新鮮糧食店牌照。食環署人員視察當天，由於凍肉店及一魚檔負責人不在場，無法作出檢控，故先向11-12號鋪的經營者提出檢控，並會再跟進事件。

建華：過渡階段 保持環境衛

負責管理沙角邨臨時街市的「香港街市」（建華）回覆《香港01》查詢指，鑑於沙角街市正進行翻新工程，預計三個月完成。為便利街坊就近買餸，公司設立臨時街市，以滿足街坊日常所需。由於屬臨時性質，檔戶已向食環署申請臨時牌照，相關的程序正在進行中。建華強調在這個過渡階段，公司會竭力保持環境衛生，為街坊提供最適切的服務。