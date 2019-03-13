【建華霸權】月繳四千積分卡錢、放假要申請　商戶：簡直係吸血鬼

近年不少街市進行翻新，當中有近20個街市由建華「香港街市」管理，其管理方式一直為人詬病。有建華旗下的小商戶向《香港01》反映，建華以多種招數「管理」小商戶，例如顧客積分卡換取禮物的金錢需由小商戶支付、放假要申請、限制貨物擺位等，直斥：簡直係吸血鬼嚟！ 攝影：鄧詠中

積分卡錢、八達通機手續費 佔租金一成

由建華「香港街市」管理的葵盛東街市於2017年8月完成翻新後重開，但華麗裝修的背後，都是小商戶的血和淚。開雜貨店的老闆鄺小姐表示：「我哋入嚟做要畀入場費6至8萬，其實即係畀錢佢哋裝修。但我哋入到嚟乜都冇，只有一個舖位、地磚同一盞燈，其他嘢要我哋自己畀錢再整。」街市裝修「升級」後，租金亦隨之上升。鄺小姐指，她四年前在該街市開雜貨店，未翻新前400呎舊舖的月租約三萬元，翻新後新舖只有200呎，卻要付四萬多元月租，「比舊街市上升了三成。」

領展於2015年底將葵盛東街市外判給建華管理後，建華於2017年開始進行翻新工程，同年8月重開。

但真正的惡夢在搬入後才正式開始，除了租金，商戶每個月還要支付積分卡錢、八達通機手續費等費用，佔租金的一成，連租金鄺小姐每月要繳交五萬元。

會員積分計劃 商戶畀錢以建華名義送禮物

現時，建華旗下的街市均實行會員積分計劃，市民可以申請一張積分卡，每一間商店都設有一部積分卡機，市民每次消費均可以「嘟」卡儲分，儲夠一定積分就能換取相應的獎品，例如雞粉、豉油、米等。但羊毛出自羊身上，原來每間店舖每儲有100分，就要支付$1.5元，換言之愈多市民使用積分卡，店舖就要支付愈多費用。鄺小姐指，「試過一個月要交兩、三千，最多交四千幾，係舖租嘅一成。」

建華設會員積分計劃，市民儲夠一定積分可以換取相應獎品。

新年休息 市民都儲到分？ 商戶：欠透明度

鄺小姐又批評積分制度欠缺透明度，「我哋（商戶）唔會知實際儲咗幾多積分，得佢哋（建華）知，冇透明度。佢哋每個月都會寄一張單畀我哋，話我哋今個月儲咗咁多分，要畀返咁多錢，但係我哋自己Check唔到，佢哋話咩就咩。」她舉例農曆新年期間，她的店舖休息了八天，但那八天都有積分計算在內，她疑惑：「啲積分邊度嚟？」向建華查詢後，建華回答指可能有顧客於年廿六、年廿七買，但沒有拍卡，到年初三、四才拍卡。「平時街市會開咪叫顧客走之前記得拍卡，如果唔係第二日就會冇咗啲分，但依加過咗一個禮拜先拍都依然有分，究竟邊個先啱？」她指有顧客儲完分會忘記換禮物，她會提醒顧客要換，「因為從為顧客嘟分嗰一刻開始，我哋已經拎咗錢出嚟，如果你唔去換嘢，啲錢就會畀建華賺晒。」

除了積分卡機外，建華亦會強制商戶安裝八達通機，「每個月要交$298嘅八達通機月費之餘，我哋想拎返啲錢出嚟仲要收我哋1.5%嘅手續費。我賣一支豉油先$10，賺都賺唔到$1，你收我咁多手續費，我哋仲點賺錢？」

每一間店鋪都安裝了積分卡機，商戶需每月繳費。

老闆變員工 放假要申請

鄺小姐直言，在建華的管理之下，自己不像老闆，而是似超級市場員工，因為她連放假的權利也被剝奪。「佢最賤格嘅就係新年嗰陣遞張紙畀我哋，話我哋新年放幾多日假要同上面申請，我心諗：我自己做老細，放假仲要同你申請，黐線㗎你！」但進了這個場只能遵守這裡的規則，鄺小姐會循例通知建華一聲，詎料建華卻要求鄺小姐「唔好放咁耐」，「佢哋會畀說話我哋聽，話：『如果你哋放假，會影響到成個街市。』」

被問到未申請就放假會有其麼後果，鄺小姐指「我哋要放佢哋都冇得強迫我哋開，但佢哋每個月都會有投票活動，選出最佳店舖，一定係畀佢哋自己嘅舖頭，例如『領鮮』、『天天鮮果』，我哋呢啲唔聽話嘅小商戶唔使旨意拎到。」

鄺小姐指，鹹蛋、皮蛋$2一隻已經相當便宜，建華仍要求商戶降低價格，鄺小姐怒斥：「我哋完全賺唔到錢！」

限制多多：指定擺放高度、價錢牌款式、貨品擺位

訪問當天剛好有穿著「香港街市」制服的工作人員到鄺小姐雜貨舖對面一間水產店拍照，「場內兩間水產店同兩間肉店都係建華自己嘅，佢哋會落嚟巡場，影相睇下淨返啲咩貨品。」但除了影自己店舖外，工作人員也會拍下其他店舖的販賣情況，「睇下我哋啲貨品擺得好唔好，例如有冇超越指定高度，價錢牌嘅款式啱唔啱，唔可以用紙皮箱裝貨品等等，如果擺得唔好，佢哋又會畀說話我哋聽，話：『你呢啲要擺靚啲啊！』」

鄺小姐無奈控訴：「建華咩都要管，我哋根本冇自由！」她指舖位小，空紙皮箱放在店舖內會阻礙空間，故有時會把紙皮箱放在對面的空舖或短暫放在店舖門口，等工作人員前來收拾，「佢哋連咁都唔畀，仲會出警告信，話我哋影響環境，仲話如果再係咁，就要終止合約，唔會賠返按金畀我哋！」

建華商舖貨物擺位都要管，放得不夠整齊會被要求「放靚啲」。

強推新年優惠 要求商戶提供貨品送福袋

建華對小商戶限制多多，農曆新年已可見一斑，「新年我哋會拎多啲貨，冇位擺就唯有擺舖頭上面嘅位置，但建華咁都唔畀，工作人員嚟影相，叫我哋要擺返落嚟，但舖頭真係冇位擺，我哋唯有拎少啲貨，拎少咗貨啲嘢就會貴啲，結果市民只可以買貴餸。」商戶因建華的種種限制被迫加價，建華卻要求商戶減價，「佢哋會去巡其他場，之後返嚟叫我哋做推廣，例如新年佢哋會話：人哋啲瓜子賣得平啲喎。」新年期間，建華想送福袋給市民，卻叫商戶拿一些貨品出來，「我哋唔肯攞佢哋就會係咁煩住，佢哋係用我哋啲錢送禮拜畀顧客，但係用佢哋公司嘅名義送！」

建華會以影響環璄為由出警告信給商戶，指若違規會終止合約，不賠償按金。

完約不續約：建華簡直係吸血鬼嚟！

鄺小姐憤然表示，「未入場之前唔知佢有咁多限制，以為同之前一樣，點知入嚟之後咩都要管，仲要佢哋自己舖頭啲嘢賣到好貴，趕走晒啲客。嚟緊五月會簽約我哋點都唔簽㗎喇，就算佢唔加租都唔會考慮，再搵場都唔會再搵建華嘅場，建華簡直係吸血鬼嚟！」

全線建華商戶受影響：根本就係打劫我哋！

除了葵盛東街市，記者亦前往沙角臨時街市及寶達街市兩個同樣由建華管理的街市，發現所有店舖都有安裝積分卡機及八達通機，有些甚至有支付寶，有商戶承認建華的確有以上限制，並補充指，「如果9點見你未開工就會打電話問你做咩唔開工，你要畀到一個解釋佢」。對於建華收取各種費用，有商戶形容「佢哋根本就係打劫我哋！個情況就好似黑社會交保護費咁，好無奈，但都冇計。」

除了葵盛東街市外，其他建華旗下的街市小商戶均設有積分機和八達通機。

市民：會考慮少用積分卡

不少市民表示有用積分卡，但很少換購商品，同時亦表示不知道商品由建華送還是商戶送，當記者告知由商戶付錢送出商品後，市民黎太馬上表示：「咁慘？都會考慮下用少啲張積分卡。」同時亦有市民認為，商戶會將其所付出的費用轉嫁到市民身上，所以最終受苦的依然是市民。

另一雜貨店老闆吳先生指，「（建華）好醒目，利用張卡綁住個客，令個客唔會周圍走。」

組織：小商戶欠議價能力，唔夠膽出聲

監察公營街市發展聯盟發言人陳淑淇回覆《香港01》查詢指，「現時香港嘅私營街市被幾個財團壟斷，小商戶冇議價能力，又怕得罪財團，往往唔夠膽出聲或者反抗，更遑論公平競爭。」她認為政府應興建更多公營街市，或者在政府土地上辦墟市，同時房署轄下的街市應停止外判給與領展相同的承辦商，避免這些承辦商再度擴展版圖。

翻新街市停不了 建華版圖再擴大

據了解，鑽石山鳳德街市及馬鞍山耀安街市將分別於4月及5月底暫停營業，以進行翻新工程，而粉嶺華明街市及沙田沙角街市則正進行翻新工程，預計會於5月及6月重開。據了解，領展已將耀安、沙角和華明三個街市外判給建華管理，意味著建華的版圖將會進一步擴大。

建華「香港街市」發言人回覆《香港01》查詢指，公司推出的會員積分計劃，與一般商場、超市及商業機構無異，目的旨在為顧客提供一站式的顧客體驗，使其享受街市購物樂趣。又表示，公司會繼續努力提升旗下街市的服務質素，為居民締造更舒適、便捷的購物環境。對於就商戶對積分機收費的投訴，一概沒有回應。