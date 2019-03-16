孟加拉裔港大女生因膚色三受歧視　立志加入政府委員會消除不公

有基金會今（16日）公布推薦24名少數族裔青年加入政府的諮詢委員會，特首林鄭月娥出席儀式。 其中一名獲推薦的孟加拉裔港大女生稱，即使在香港土生土長，但一直生活期間仍受到不公平的對待。她認為香港的歧視條例不完善，冀可以加入政府的委員會，透過委員會提出意見，改善少數族裔仍被歧視的情況。 林鄭月娥發言時表示，政府會繼續致力改善少數族裔人士的生活；她又提到昨日（15日）在紐西蘭發生的恐怖襲擊，表示事件提醒她包容的重要性。

小彬紀念基金會（The Zubin Foundation）今日（16日）發布「匯聚青年多元名單2019」，推薦24名35歲以下、來自不同專業領域的少數族裔青年加入政府的諮詢委員會。

Lamia Sreya Rahman（左）、Yasir Ahmed Naveed（中）、Himeshika Samaradivakara（右）三位都獲推薦加入政府委員會。（李家偉攝）

上車遭的哥叫「阿差」兼粗口問候

21歲孟加拉裔的Lamia Sreya Rahman，是其中一位獲推薦青年，她在香港土生土長，現時在香港大學就讀犯罪學及美國文化研究。然而即使能夠說一口流利廣東話，膚色在過去亦曾成為了她受到歧視的原因。她舉例，如曾經在街上被問過是不是家傭，又被的士司機無理地指是「阿差」兼粗口問候，乘搭地鐵時有附近乘客掩鼻離座等等，她直言當時的想法是：「自己明明每天都有洗澡」。她又慨嘆香港的歧視法例尚不完善，即使少數族裔被歧視，受害者亦無法向對方提告。

受盡不公對待，Lamia於是自覓門路，希望修讀法律文憑，日後獲得律師資格，改變少數族裔被不公平對待的局面。她提到如果日後真的有機會加入政府的委員會，希望可以在教育、扶貧的工作上大展拳腳。

Yasir（右一）是一名工程師，但他稱致力改變社會不公局面。（李家偉攝）

巴裔青年感受到「獅子山下」精神：努力就有收獲

另一位29歲巴基斯坦裔青年Yasir Ahmed Naveed，現時在香港科技大學攻讀碩士學位。Yasir於16歲隨父親來港，來港後感受最深刻的，他說是香港的「獅子山下」精神。他解釋，曾經在中學高考（HKAL）失手，但憑著努力，在修讀副學士時以4.0的平均績點（GPA）成功升上大學。他稱在香港不問背景，只要努力就有收獲，因此對香港的感覺十分深刻。

現時擔任工程師的Yasir，即使專業的背景是科學及數學，但他直言自己最感興趣的，其實是香港的教育範疇。他提到香港現時並沒有為少數族裔服務的補習社，難以幫助少數族裔學，故希望日後可以在教育上幫助到少數族裔，為他們提供更多融合到社區的機會。

特首林鄭月娥稱政府會繼續致力改善少數族裔人士的生活。（李家偉攝）

基金會爭取每個委員會都有少數族裔聲音

基金會創辦人兼行政總裁馬夏邐稱，在2019年所有政府諮詢委員會中少數族裔成員比率為0.76%，並分佈於43個委員會，因此目標爭取在所有諮詢委員會中，都有少數族裔的聲音。

行政長官林鄭月娥今出席基金會活動致辭時表示，名單針對18至35歲青少年，正正是呼應政府鼓勵更多青年參與政策討論和辯論的做法，她稱希望可以繼續將少數族裔的聲音、看法帶入政府。

新西蘭基督城昨日（16日）發生針對穆斯林的恐怖襲擊，林鄭月娥表示事件提醒她包容的重要性，政府會繼續致力改善少數族裔人士的生活，目前已經於立法會提出草案，當中6項建議是與種族歧視條例有關。

小彬紀念基金會（The Zubin Foundation）是一非牟利智庫組織，並以少數族裔為主要服務對像；組織冀望聚焦未有足夠關注的社會議題，改善香港市民生活。