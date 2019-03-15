逾千本地生響應氣候罷課　19歲本地生駁教局反對：哪裏都是課室！

自去年起，16歲瑞典學生Greta Thunberg，每逢周五都會拿着一塊「為氣候而罷課」標語，跑到斯德哥爾摩國會外靜坐，要求國家嚴正正視氣候問題。當日的一個小小行動，演變成今日（15日）全球超過100個國家的學生參與這場氣候罷課－－「Fridays for future」。 而在香港，罷課今早於中環遮打花園展開。參加者高舉「We want change」、「停止氣候變化」的旗號，要求香港政府正視氣候變化問題。於香港就讀國際學校的學生為是次行動發起人，他們估計今日活動約有一千多人參加。現場所見，參與罷課學生多為外籍學生，甚少本地學生的影子，19歲的Afra卻是這批少數的一員。她放下學業，舉着相機、執起筆桿，實地記錄這一場罷課行動。

鏟去樹林、大型運砂 碳排放不減反增

眼前這個19歲的小妮子Afra，是香港兆基創意書院的中六生，正打算赴台灣修讀社會學。她今日本來有六堂課，昨天卻毅然決定將課室移師罷課現場，觀察罷課學生們高喊「We want change」。她說，要解決氣候問題，除了節流，亦要保護現有的生態環境，「現時的東北發展計劃，要鏟去多少土地？一大片樹林就這樣失去了，而樹木的功能就是減少碳排放，可以維持生態平衡。明日大嶼計劃要運多少砂來港？那裏亦是另一碳排放來源。」Afra認為，假如地球資源耗盡，屆時經濟發展得再強再好也是徒然。

19歲的小妮子Afra，今年是香港兆基創意書院中六生。她正打算赴台灣攻讀社會學。（黃文軒攝）

全球各國於2015年制定「巴黎協定」，世界各國要把全球平均氣溫升幅控制在攝氏2度以下，中國亦是其中一個制約國。可再生能源被視為減低碳排放的主要工具，而中國的可再生能源已佔總能源已達20%；回望香港，政府在《香港氣候藍圖2030+》中卻指，要到2030年，再生能源的潛力才達本港總耗電量的約3%至4%。早前聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）發表報告指，若全球持續暖化，2030至2052年間氣溫或上升攝氏1.5度，有機會引發洪水、旱災、食物短缺等，亦會引致海平面上升。

談環保，許多人想起源頭減廢、走塑等等由個人實踐的行動，Afra則認為，單從個人層面實踐環保並不足夠，當中政府政策的配合亦尤其重要，她很是氣憤：「我覺得好唔公平，因為我今日盡力減廢，但另一邊廂政府輕易跑去填海、增加碳排放，兩者太大落差了！」

罷課現場外籍學生佔多數 其他學生哪去了？

今日記者在現場觀察，幾乎約九成參與者都為外藉學生。今日的罷課活動由外籍學生召集，主辦單位的社交網頁上亦多以英文解釋，罷課發起人之一的澳籍學生Emily Tarr說，自己不諳中文，難以令本地華裔學生知道有罷課一事，多外籍學生參與也無可厚非。香港近年一直討論兒童權利，當中亦包括兒童有發表意見的權利，氣候變化卻非本地學生的主流討論議題，到底原因為何？「我覺得很正常，我的學校本來已很關注環境議題，但亦很少學生關注這件事。」她說。

今日記者在現場觀察，幾乎約九成人都為外藉學生或家庭。（黃文軒攝）

她認為本地學生對氣候議題認識不足，源自學校較少投放資源在環境議題上。「這與社會投放多少資源讓學生去了解氣候變化有關。教育好重要，學生一日有8、9個鐘都在學校，老師教什麼他就吸收什麼。」

教育局反對罷課 Afra：哪裏都是課堂

教育局明言反對是次罷課行動，指學生可從日常課堂中學習氣候變化；亦有學校校長呼籲學生，應考慮罷課以外的手法如聯署表達訴求。Afra又如何看待學生罷課？她如此回應：「對我來說，哪裏都能學習。我罷課走出來是學習環保議題，以及什麼是政治、權力及遊行。」她要詰問，學習對學生來說是怎麼一回事：「是否離開了學校就無法學習？學習是否有地域局限？如果在學校才能學習，我畢業了豈不毫無長進？我覺得不是的，如果有人覺得是，那他對學習的定義相當狹窄。」

罷課前夕，Afra特地跑去找老師商討罷課事宜，「學校對罷課並無明確態度，亦有老師知道我會去罷課。學校尊重我的選擇，容許你做你覺得好重要的事，本身今日有六堂課、三個老師，他們都表示明白，我好感激。」

Afra放下學業，舉着相機、執起筆桿，實地記錄這一場罷課行動。（黃文軒攝）

飛蛾替她上了自然一課

學校除了提供她所需要的空間，讓她自由成長，同時亦讓她知道，大自然是什麼一回事。以前的Afra極討厭飛蛾，無奈冤家路窄，天台種植的課上偏偏要與飛蛾打交道。有一次老師跟她說，可以將飛蛾放到廚餘箱內讓牠們覓食，這樣種植的菜苗既不會被昆蟲蠶食之餘，又能維持飛蛾的生活所需，那次之後她才恍然大悟，「原來我們與自然可以共存，這樣才是一個永續共生的環境。」

「我不想失去樹林」

Afra不擅長應對鏡頭，她亦多番強調自己不是環保人士，但每當說起對香港的自然、環境及生態，她就滔滔不絕，「為何人類和發展會與自然有衝突？人類好自私，只是為了自己。環境、全球暖化等議題，都是在談我們如何與地球一起相處，而不是只能犧牲其他生物，換來只有一部分人能夠生活。」

「我不想失去樹林，不想土地、動物消失，牠們太美了。」Afra說，環境與生活根本無法割裂。