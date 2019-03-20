【花卉展】不用去日本賞櫻　維園16棵粉紅櫻花爆開　人人影不停

日本東京和京阪等地櫻花即將開花，香港賞櫻勝地單車館公園的櫻花今年暫「失收」，不過今年想在香港賞櫻也有地方可去。正在維園舉行的香港花卉展覽今年設了一個大型「櫻花林」，擺放16棵晚櫻品種「關山櫻」，近日氣溫回暖即開花，粉紅一片，預日內將會「滿開」，由於天文台預測本周五晚起將有狂風雷暴，因此賞花只餘三日時間。

本周一所見，不少入場人士拍攝櫻花樹。（倪清江攝）

2019年香港花卉展覽現正在舉行，將於下周日（24日）結束。由天后興發街進入維園，已可看到遠處一整片粉紅色的樹冠。當進入會場，就可看到樹冠是一些粉紅色花朵，在陽光下誘人觀賞。

+ 19 + 18 + 17

不少入場者以為是桃花

「桃花源呀」、「我唔入去睇啦，我唔想咁多桃花」、「唓，新年新界花田都有」、「真定假㗎啲桃花？」看到16棵各高約3米的罕見樹種，不少人除了大讚好靚，接着便多數以為是桃花；記者周一（18日）中午所見，主要參觀者是中年人士及長者、以及專注於拍攝的攝影發燒友。

在港看到櫻花盛開，有攝影發燒友指屬難得。（倪清江攝）

品種為「櫻花屬」 疑是晚櫻關山櫻

不過，部分樹幹近地面位置，掛了樹種名稱牌子，但只是寫「櫻花屬」，未有列明是哪一個品種。核對網上資料，相信是晚櫻之一的關山櫻，三朵花一束，花蕾深紅色、只有黃豆般大，但開時花後會「漲大」至一個圓型餅乾般大，一朵小小的花朵卻可有多至50塊花瓣，而顏色則呈粉紅色、或夾雜白色。由於香港不適合櫻花生長，所以在本地屬難得一見。

+ 5 + 4 + 3

賞花有時 今起三日最佳

本周一所見，有些已開花五成，有些則只開了一成。近日天晴和暖有陽光，料加快開花，即將達到「滿開」階段，料花朵更加密和壯觀。根據天文台預測，今日（20日）及明日（21日）天晴和暖，但後日（22日）將開始轉差，稍後有驟雨及局部地區有狂風雷暴，周六也天氣欠佳，到花卉展最後一日仍會有陣雨，因此想賞櫻花便要趁這兩三日。

由天后維園興發街入口進入花卉展覽，就可看到「櫻花林」。（倪清江攝）

攝影迷日日進場：好難得看到櫻花

攝影發燒友王先生由花卉展覽上周五（15日）開幕後，至本周一都每日進場。他表示，首三日櫻花林開花不多，並不吸引，直至本周一突然變得奪目，他稱之後會日日前往賞花，「花蕾日日唔同，好靚。」他未曾到過日本看櫻花，因此可在本地看到，認為甚為難得，「同平時看開的不同，單車館公園及新年時中大看到的都是河津櫻。」他料應是康文署留意到港人愛看櫻花，所以才特別在花卉展展示，笑說：「有錢就是任性，可以買啲好嘢返嚟。」