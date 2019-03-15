【首爾追櫻】櫻花樹大道　韓國古村　三個首爾賞櫻景點！

說到賞櫻，大家可能馬上想起日本，但韓國也有不少賞櫻位，這次為大家介紹其中三個。

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賞櫻絕對是一項考彩數的體驗，猶如中六合彩般奧妙！

N年前到首爾，僅僅可看到櫻花水尾，唯有帶着點點遺憾離開韓國。大前年決心去賞櫻，更等韓國氣象廳公佈花期後才預訂機票酒店，價錢自然是該月最貴。

但「天氣不似預期，金錢又算老幾」。櫻花盛放期比原先公佈早了一星期，由賞櫻變追櫻之旅。

Checkpoint1：飛奔汝矣島

搭過凌晨機，一出機場回酒店（忠武站T Mark）放下行李後，即飛奔到汝矣島櫻花大道（輪中路），由國會議事堂站出口再步行3分鐘後向右轉就到。

眼前一棵棵櫻花樹的列隊歡迎，相當吸引。（作者提供）

雖然仍屬汝矣島櫻花節，看來已錯過了盛放期，但眼前一棵棵櫻花樹的列隊歡迎還是相當吸引，沿途遊人不多，沿着漢江邊散步，反而有一種恬靜。偶爾微風吹來，一陣陣花雨灑下，更見淒美。亦可以在花影下坐一會，隨意放空，好好體會賞櫻樂。

Checkpoint2：塞爆上南山

回到酒店附近午膳及小睡後，步行到忠武站2號出口的大韓劇院前巴士站，乘搭02號南山循環巴士到南山山頂，估計十幾分鐘內就可到達。

相信是太多遊人到南山觀光，久候了20分鐘才有車，沿途更遇上大塞車，折騰了一小時，巴士尚塞在山腰，車窗外已是漫天盛放的櫻花美景。不過因身處擠迫車廂內，未能拍照。如有時間及腳骨力，不妨乾脆於半山下車，一直影相到山頂。

櫻花景無限好，上到山頂已黃昏。滿眼遊客，旅遊巴亦泊滿街，阻擋了不少南山櫻花美景，現實和幻想總有段距離。

唯有改變策略，拍攝日落及夜櫻景致。山頂有數間紀念品商店、便利店及餐廳，稍作休息等候夜景駕臨，拍拍N首爾塔及首爾夜景就回程。

Ckeckpoint3：順步南山谷

賞櫻尚未完成，貓人仍需努力。一大早就打開地圖找啊找，原來鄰近忠武站3出口，就有一個南山谷韓屋村，由酒店步行幾分鐘就到，不妨尋找一下櫻花的蹤跡。

花在鬧市無人問，晨早到來，遊客未至，櫻花景處處，正是我貓人喪影的好機會！粉紅的、淡白的、樹上的、滿地的……襯托各式已復修的韓國古時家屋及庭園，古樸有詩意！即使在一個耳熟能詳的景點，立即添上無限新鮮感。

那次首爾旅程，手機和相機拍了不少照片，精神也充滿了能量，即使錯過盛放期，也算圓了追櫻心願。

貓人後記：

剛巧每逢四年一閏到韓國，反而更有機會深深體會到首爾的文化進步。

首次到韓國，遊覽當時仍被稱為「漢城」的首爾時，街上不論任何年齡的韓國人，由小朋友到長者，均喜歡橫衝直撞，如果你是拖手男女，或母慈女孝手拖手逛街，總是引來韓國人在兩手中衝撞，誓要將你倆像南北般分開才罷休。

第二次到剛改名為「首爾」的首爾，才偶然被較年長的人士衝撞。

大前年的旅程為第三次到首爾，看到許多禮貌周周的新一代，不但再沒發生衝撞事件，更會在開門、乘車及拍照時禮讓他人。偶然才看到阿珠媽趕乘地鐵時與其他人碰撞，但卻惹來許多韓人的不屑眼光，而非習以為常的麻木。而創意藝術遍佈處處更不用多說，回到香港旋即有茫然的失落……..

撰文：世外貓人

一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「首爾追櫻的日子 （回憶篇）」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）