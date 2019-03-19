【內地團】建議分流到紅磡碼頭登岸　居民鬧爆：啟德碼頭唔去搞？

內地團逼爆土瓜灣、九龍城，嚴重影響居民日常生活，旅議會早前成立內地來港旅行團地區協調小組，建議部分觀光船改在紅磡碼頭登岸，以作分流。事件惹來各界反對，有黃埔居民直言，區內沒有景點，亦容納不到內地團和旅遊巴，他日如遊客「殺到埋身」，或會以行動趕走他們。地區人士亦指，這個方案不但無助分流，反而將問題蔓延至其他社區，造成更多矛盾，認為旅議會閉門造車，沒在在建議前作出任何形式的諮詢。

為處理內地來港團在個別地區造成的人流問題，旅議會日前建議，將現時在九龍城碼頭的部分觀光船，分流到黃埔區的紅磡渡輪碼頭上落客。根據建議，屆時每日將有6至8班船，約可接載800名遊客。除此之外，紅磡碼頭舊巴士站亦將以公私營合作發展海濱都市公園，令居民十分擔心，該處隨時淪為內地團的觀光勝地，將對居民造成莫大滋擾。

居於黃埔30多年，羅女士指該區不可能發展成旅遊區。(呂諾君攝)

今年61歲、居於黃埔已30多年的羅女士坦言，「齋聽」建議已令一眾黃埔居民十分反感。她表示，區內的休憩空間本已不多，除了比較大型的和黃公園，碼頭海濱長廊是少有的寧靜空間，平日不少街坊都會前來跑步，「咁大個啟德碼頭唔去搞，係要過嚟我哋啲住宅區，唔公平亦唔合理！」她認為，遊客來到會騷擾民居，加上大量旅巴停泊，出入時「行都行唔到」，認為如啟德碼頭等的旅遊區從未好好發展，應該分流到該些地方，「師奶都識諗啦，有咁大個地方，加啲商舖加啲酒樓招呼佢哋，而唔係喺我哋要住嘅地方要我哋將就。」

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羅女士又指，現時每天有一班「維港遊」船隻會在紅磡碼頭上落，已間中見有旅巴出入，每次上落都已經出現「逼爆」情況。她表示，一些居民、家長群組內數天以來都「鬧爆」相關建議，她更指如旅行團他日真的「殺到」，居民不排除會用行動趕走他們。

李超宇批評，旅議會閉門造車，方案不但無助分流，反而將問題蔓延至其他社區。(呂諾君攝)

黃埔東社區幹事李超宇指，紅磡碼頭一帶是街坊的休憩用地，該處配套設施以至區內環境，根本負荷不到如此大量的旅客。他表示，該處行車線窄，旅遊巴駛入、停泊都會造成擠塞，而位於碼頭的公廁規模不大，更沒有可以直接去水的污水渠，平日依靠吸糞車定時來到清理，「好簡單，長櫈、公廁等基本設施，現時居民都係僅僅夠用，加上區內全部都係住宅樓宇，唔好話有6至8班船啦，半班船都嫌多！」

李認為，旅議會提出的建議不是「分流」，而是將旅客逼爆的問題「蔓延」至其他社區，以他所知，一些深受影響的地區如土瓜灣，區內的區議員也不贊成方案。李認為，遊客區和住宅區應有明顯界線，否則會造成很大的社會矛盾，甚至衝突，如今旅議會在建議前既沒有落區視察，也沒有諮詢居民，如一意孤行執行相關安排，只會變成與民作對。有見及此，一連數天他都有擺設街站，亦有抗議行動，透露每天在短短數小時內已有數百簽名，又指行動會一直持續，直至充分表達民意才會休止。