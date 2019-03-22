盤點油尖旺私人地公共空間規矩　Skypark最嚴「君臨天下」最自由

昨日（21日）《01社區》報導市區重建局早年與「新世界發展」合作旺角波鞋街項目Skypark的「天台花園」內規矩多達19條，當中包括不准飲食、不准進行未經准許的遊戲等。今日記者再挑選幾個位於油尖旺區的私人發展項目公共休憩空間，包括滙豐中心花園平台、柯士甸道西 1 號君臨天下內平台花園、油麻地駿發花園，以及早年被批評通達度低的奧海城一期休憩空間，視察公共空間內的規矩條例。究竟最後誰能奪得「油尖旺區最嚴公共空間」之名？ 攝影：邵沛琳

「私人發展公共休憩空間」（Privately Owned Public Space，簡稱POPS）分別由地政署及屋宇署負責。屋宇署與業主有簽訂《撥出私有地方供公眾使用的契約》，契約的主要條款包括︰1）業主須開放撥出的地方予公眾作訂明的用途；2）業主須自費保持所撥出的地方清潔整齊，免受阻塞；及3）如果業主不執行有關契約的規定，政府可按契約條款作出跟進行動，例如要求業主拆卸安放於用地上而會阻塞公眾通道的工程。至於地政署負責的項目大多沒簽訂公契，只能據地契擬定規則。

最自由公共空間：柯士甸道西 1 號君臨天下

位於大角咀樓盤君臨天下內的空中花園平台有三幅休憩空間，面積合共約 17,000平方米，發展商為恒隆地產和前地鐵公司（今港鐵公司），由Premier管理公司負責管理。平台被大量高級商廈包圍，現場除了禁止吸煙外，沒有特別明確指示不准進行其他活動，不過座位相對較少，現場多個草地亦被圍封。據記者觀察所見，平台位置設有吸煙區，午飯時間內亦有不少白領站在吸煙區聊天。

位於大角咀樓盤君臨天下內的空中花園平台有三幅休憩空間，面積合共約 17,000平方米。

最佳白領放風勝地：滙豐中心花園平台

至於同為大角咀的滙豐中心附近，亦有個近3,900平方米花園平台，由君匯港和港鐵奧運站的行人天橋前往，發展商為新鴻基地產及地鐵公司。記者到現場視察，發現平台中間通道頗多行人經過，而平台內有不少煙民聚集，場內並無禁止吸煙的標語，不過就列出通告請吸煙人士遠離滙豐幼兒學校吸煙，為兒童設想。平台內也用圖示列出禁止事項，例如寵物不准進入、不准踩單車、不准玩遙控模型玩具、不准玩滑板等。

大角咀的滙豐中心附近，亦有個近3,900平方米花園平台。

遊樂設施最隱蔽的公共空間：奧海城一期

奧海城一期該處有三幅休憩空間，面積合共約 7,800 平方米，場地由香港鐵路有限公司管理。公園平台可以於港鐵奧運站接駁或經海帆道、海輝道及櫻桃街前往。記者今日到場觀察，發現公園位置偏遠，並連接高級住宅。由公園入口要走約200米才見到遊樂場設施，當時亦只有一個小朋友在玩樂，另一名大叔則倒頭大睡。同時用地貼出「晨運人士請勿喧嘩」標語。不過有附近住戶指 ，平常不太多人使用公園設施，主要路經公園平台為多。

最親民公園：油麻地駿發花園

位於油麻地的駿發花園內的休憩用地就由香港房屋協會營運及管理，內裏列明禁止踏單車、玩球、採摘花卉、踩雪屐、攜犬入內及踐踏草地，場內亦設有遊樂設施供人玩樂，亦鄰近市民居所，容易到達。

駿發花園內列明禁止踏單車、玩球、採摘花卉、踩雪屐、攜犬入內及踐踏草地。

「飲食都禁止並不理想」 Skypark規矩相對較嚴

結果發現，以上四個公共空間所制定的規例大約為1至7條，普遍亦容許公眾在內飲食及玩樂，對比起旺角波鞋街Skypark天台花園所制定的19條規矩，例如不准飲食、不准進行未經准許的遊戲等，似乎更為寬鬆。

民間組織「拓展公共空間」去年評點11個位於住宅項目內的POPS，以暢達性、環境／設施、公眾使用、社交性4個範疇作評分，發現多數空間均不合格，其中又以奧海城一期內的休憩空間評分最低，20分滿分內只得7分。

拓展公共空間公共關係副總監王瑜翎指，管理者需要訂立規條保障公共空間不會受到破壞，不過訂立規條的過程同時，亦要平衡使用者的需要，「訂立規條有一定需要，不過值得商榷的是，是否需要這麼多（規條）？當空間存在一定規限，是否適合公眾使用？」

她又指出，Skypark的天台花園訂立的規則相對較嚴厲，「公共空間或公園的原意原是讓人休息，不過現在連飲食都禁止，對使用者而言並不太理想。」 不過她又補充，一個理想的公共空間並不單指看規條的數量，還要視乎暢達性、環境／設施、公眾使用、社交性四個元素。