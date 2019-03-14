【後領展時代】友文入主　藍田小店大逃亡　業主：加100都嘈㗎啦

藍田廣田商場二樓，一家經營26年的街坊鞋店最近表示，因業主連年加租，無法經營，即將在一年內結業。店主透露，領展在2015年出售廣田商場予友文投資有限公司（友文），而友文對商場管理極為不善，令多家租戶離去，致商場十室九空。多家商戶亦向香港01記者表示，業主每年一約，加租幅度極高，他們均表示，若然業主再加租，便會離開。 這商場人流少、設施破舊，地板破爛不堪，商場只以地毯遮掩，沒作修理；上落貨區的地面積滿污水，多盞燈也是壞掉。商舖數目減少，街市現時只有一檔豬肉檔、一檔凍肉檔和一檔菜檔，當中菜檔更表示即將遷出。留下的商戶叫苦連天，不滿年年加租。業主友文則霸氣回應指，「呢個係自由市場，加一百佢哋都嘈㗎啦！」

人流少管理差

廣田商場連地下總共有三層，內有一街市，附近有廣田邨（2453伙）、康栢苑及康瑞苑等屋邨及屋苑。經現場視察，廣田商場二樓有三間空舖、十間營運的租戶，其中包括兩間幼兒中、一間社區健康中心和一間補習社，該層人流極度稀少，長期都是不足十人；而一樓則有一間街市，一間平民衣飾店、鞋店、髮廊、大家樂及日本城等七間租戶，人流同樣極少，亦有兩家租戶連日不開門；地下則有超市和酒樓等7間租戶。

除了空置和人流極少的問題，其設施破舊也能反映業主的管理態度。地下樓梯對出的地板，其防滑膠面破爛不堪，但商場只以一塊地毯遮掩，並沒有修理，只要一揭開地毯便可看見其破貌；而一樓的擋風膠板和扶手也是全部損毀；上落貨區的地面積滿污水，多盞燈也是壞掉。

無人流仍瘋狂加租 檔主紛紛叫慘

地下一間小食店檔主表示，不論閒日還是假日，商場的人流都是極度稀少，她們現時以$21,000月租營運小店，搬入一年已加一千元租金，而收入只是剛剛抵住租金，「冇人幫襯，每日搵一千多少少，真係好辛苦。」她曾就租務及商場管理事宜，向友文反映，但往往未能聯絡到有關人員，「咩都話唔關佢事，唔肯理人。」

小食店檔主表示，店無人光顧，每月只能僅僅交租，若再加租或不能支撐。（廖俊升攝）

街市的情況更加嚴重，不論日間或是夜晚，整個街市每小時只有不多於十位顧客；而十數個檔口中，有約五個是空舖，而食物檔口，現時只有一檔豬肉檔、一檔凍肉檔和一檔菜檔，當中菜檔更表示即將遷出，屆時預料會更加冷清。根據廣田街坊透露，街市曾經有三檔豬肉檔，但因為不敵租金，現時只剩下一間。

街市內的五金舖老闆娘表示，業主不願提供兩年或以上的合約，更要每年加租，「人哋起碼都兩、三年先續約加租，你（友文）每年將個加租幅度提升，即係百上加斤。」多間舖頭捱不了貴租，又沒有生意，搬走致場面冷清，間接令這裡失去競爭力，流失顧客，「正常業主會搵啲檔口返嚟做，營造返個氣氛。同埋街坊唔會去德田（商場）買條魚，然後喺廣田（商場）買條菜，如果係咁，點解唔直接喺德田買埋菜？」

肉檔：每天一隻豬都賣不了

另一間五金舖事頭婆指一日生意「一千幾百蚊」，扣除租金及成本，連人工都賺不到，「日日捱十幾個鐘都冇人工，去清潔公司做清潔都有萬幾蚊月薪」；髮廊負責人指，現時只靠熟客生意，租金高昂令外來者卻步，「鬼有人租咩，都唔夠膽租，𠵱家一年加一次，就快又一年啦！」豬肉檔老闆指，現在「夾錢都做唔到」，而商戶愈來愈少，街坊亦不會來，他們每天一隻豬都賣不了，「你見邊度有人行？你自己企喺度一個鐘，睇你數唔數到十個人！」

見證隔離檔口逐家搬出，眾檔主同表示，若再加租便不做。（廖俊升攝）

香燭店老闆娘則表示，友文比領展更差，「以前兩年一次，友文就年年加！」她續指，自友文接手後，每年都有商戶離開，現在連魚檔都沒有，「有生意加都冇問題，最主要係冇人流！又加我兩成，但呢度人都冇個，體晾吓啦，有冇咁衰格啊！」

「個街市乜都冇」

街坊洪女士表示，她現時年老行動不便，要靠拐杖行走，但因為街市檔口不多，每次買菜也要去德田商場，「如果廣田有嘢買，就唔使落去德田買啦。」她批評商場業主友文管理不善，「嗰個小巴佬（友文）買個商場嚟做咩啊，買完又要加租，又唔落本錢管理，又唔賣返出嚟，咁有咩用，個街市乜都冇！」

廣田街坊洪女士認為，商場問題出於友文不願管理，令街市沒有檔口選擇，老人家要走到德田街市，十分辛苦。（廖俊升攝）

一邨一商場不合時宜 反令小商場變死場

廣田區議員、立法會議員柯創盛表示，90年代初，香港房屋委員會（房委會）的商業樓宇小組為體貼居民，鼓勵一邨一商場，或一邨一街市，以藍田為例，興田、平田和廣田也一樣有商場和街市。「當時房委會想方便居民，特別是希望方便長者購物，當年政策落實時係好貼地，因為有好多舖頭，十分熱鬧。」

但時代改變，一邨一商場現在已不及時宜。柯創盛說，後來房委會將物業賣了給領展，改變了經營模式，而領展又再將物業分拆出售，部分私人買家缺管理經驗，令商場每況愈下，「廣田嘅情況更差，領展將物業賣畀友文。某程度上佢唔係用心經營嘅業主，令到街市十室九空，商場同樣如是，居民必須品如魚、生果、日常用品同藥材都冇。」

油塘大本營商場搶客

柯創盛續指，藍田現有13萬人口，一邨一商場之下，如果商場營辦失當，購物選擇少的話，消費者就會選擇離開。他解釋，從消費者角度，他們想商店成行成市多選擇，現在想買東西可以到啟田商場、德田商場，以至油塘大本營商場，背離了當年一邨一商場的規劃；另外有些老人家本身好想在原區商場購物，但商場沒有選擇，寧願坐輪椅撐拐杖跨區購物。

柯創盛認為，房委會出售商場後，一邨一商場已不合時宜。（廖俊升攝）

私人買家懶管理 情況比領展更惡劣

雖然領展將多個商場分拆出售，但售後並無回復當年的光景。柯創盛解釋，很多私人買家只從租金收入作考慮，而不打算管好商場，管理維修、保養和清潔都做得很差。他舉例指，廣田商場的盲人引路徑破爛、擋風屏損毀，以及天花漏水，車場管理和上落貨區的積水，以至蚊患和鼠患都非常嚴重，不過私人買家在購入商場時只「向錢看」，並沒有考慮如何將商場活起來。

無人流但加租 居民、商戶和業主三輸

如今廣田商場的人流稀少，但租戶指租金連年飛升，部分租戶更止蝕離場。柯創盛說，現時潛在租戶有很多商業考慮，如果商場沒有生氣，他們都會卻步；另一方面私人買家每年加一次租，但房委會是三年加一次，領展是兩年或三年加一次，「私人買家缺乏監管，任意加租，亦會巧立明目，以加管理費代加租，令商戶百上加斤。」他又指，加幅高於通脹，很多商戶最後就決定不做，最後導致居民、商戶和業主三輸的局面。

柯創盛曾去信友文，要求處理商場十室九空問題，但不獲回覆，對方亦沒有處理。（廖俊升攝）

「以前商場有一檔藥材舖，就係因為加租同友文起爭執，最後決定離場唔做。不過離場接近兩年，舖位都租唔出去，所以友文最逼切係要思考，如何與商戶共度時艱。」他批評友文並沒有維持居民基本需要，違反房委會將物業售予領展時的原則。

其中一家經營26年的鞋店宣布即將結業，他們指連年加租無法經營，柯創盛與店主相識多年，他們再於店中聚舊，彼此也感到不捨。（廖俊升攝）

政府監管商場業主責無旁貸

對於監管友文，政府責無旁貸，「應該嚴肅聲明，叫友文依契約做事，提供居民日常需要，目前好明顯唔合格。政府一定要再三提醒私人買家；並指示友文其商場管理負責，如盲人引路徑損毀，政府要督促加快維修；亦要督促友文配合政府，推動保持環境衛生，滅蚊滅鼠，等有疾病爆發時就係亡羊補牢，前線同事要對分拆物業多巡查。」

另一方面，柯創盛認為政府應加速興建公營街市，並考慮回購已出售的物業，「政府做得唔夠到肉」。他直言大部分私人買家都所差無幾，因此在分拆售予買家時，也要想買家有沒有能力管理，各區問題也是千瘡百孔，故要提醒買家顧居民需要。

文裕明：人口結構影響商場經營

公屋聯會主席文裕明表示，屋邨商場人流少，主要與業主經營手法，以及商場之間的競爭有關，「藍田肯定冇生客，幾條屋邨穿插競爭大，而年輕人亦較少留於原區消費；隨人口結構轉變，業主營運手法亦需要有改變，視乎點樣營造氣氛，有公司剛剛進場會搞表演，吸引人流。」他認為，商場氣氛有頗大影響，視乎新業主有沒有做宣傳。

文裕明續指，有些商場興建時十分興旺，但慢慢因為人口結構改變凋零，而有些人口老化地區，即使做了宣傳，也只能有一、兩天人流；而屋邨的人口結構也十分影響商場的人流，若年輕人較多，他們會較願意去旺區，「秀茂坪雖然居民好多，但商場都好少人行，咁大個商場，行業分布又合理，但居民始終慣性去旺區，交通方便嘅可以去銅鑼灣同旺角」

翻查資料，「NGO關注領展租約小組」曾於去年7月8日向立法會提交意見書，當中鋪陳在2016年至2018年間，社福機構被商場營運者加租迫遷的事件。其中，2016年廣田邨5間社會服務單位被加租，即使房屋署及社會福利署介入，5間社福機構分別提供幼稚園、家庭服務、青少年服務及社區服務，全數拒絕簽訂新約，最終被迫遷出，資料顯示，涉事業主正正是「友文投資」。

友文投資租務部、主責廣田商場管理事務的陳先生回覆《香港01》表示，友文並無向租戶大幅加租，更指公司並非只有加租，更試過減租，會視乎情況而決定租金，「經濟差都唔會打落水狗，會睇返實際情況，要問多幾間先至可以公道評論，你試吓問759同Smartone，我哋有加亦有減，唔係淨係加。」

下午2時，759阿信屋拉閘並貼出「午餐中」，柯創盛質疑，如果有客源，這件事根本沒有可能發生。（廖俊升攝）

友文：加一百佢哋都嘈㗎啦

「呢個係自由市場，加幾多先叫合理呢？加一百佢哋都嘈㗎啦。領展其他場係咩情況，大家都睇到啦，至少廣田商場之前大部分嘅舖都留喺到。」對於被質疑沒有招攬租戶進駐，造成「死場」環境，陳先生則表示一直歡迎租客進駐，「我哋係做生意，梗係想多啲租戶入嚟啦！」

陳先生續指，部分租戶誇大其辭，指年加三成為不實指控，「老老實實，如果係捱唔住就一早走咗啦，佢哋講咁講都係想製造輿論畀壓力。鞋舖剛剛先續咗一年約，之後就貼話光榮結業，可能係促銷手段嚟。不過呢啲係自由嚟，做咩都好啦，做生意大家都明，但希望唔好以偏概全。」