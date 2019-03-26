【天價泊車】將軍澳南中央公園建地下停車場　成本400萬一個？

將軍澳區車位不足的問題持續多年，有指不同場地內月租車位收費高昂，一些私人屋苑亦有以近400萬成交的「天價車位」出售。即使是露天「爛地停車場」，收費亦不便宜，但處處都少有見到空位。政府早年規劃，在將軍澳南興建一個中央大道公園，興建地下停車場以增加區內泊位。不過此方案招到不少人反對，他們的理據又是如何？

該處現時是臨時停車場。

2017年1月，《施政報告》將軍澳第66及68區市鎮公園工程計劃被納入施政報告中「體育及康樂設施五年計劃」內，不過，工程一直未有開展。去年運輸署向區議會建議，將計劃分拆成兩期推行，並在第66區用地興建公園及兩層地下停車場。事件惹來不少居民反對，他們曾在單位窗戶貼上「天價車場」及「反對大白象」等字樣以示不滿，亦曾發起集會及遊行，表示不希望該處變成「杏花邨翻版」，亦不想因停車場工程再三延誤公園工程。

方國珊指出，在66區興建地下停車場，工程造價極高。

西貢區區議員方國珊指出，在66區興建地下停車場，工程造價極高，每個車位最高可以用上400萬來建設，而車場通風口將會排放大量廢氣，屆時將影響公園環境和居住位置，也是居民所擔心的問題。她表示，中央公園佔地8.5公頃，屬居民期待已久的休憩用地，他們均十分希望能盡快落成，以免一拖再拖。

方建議，政府可在日後已規劃興建的暖水游泳池體育館、文娛中心、入境事務處大樓等增加車位的地積比，規劃興建一些多層停車場，以確實解決車位不足的問題。