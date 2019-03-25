【人狗共融】寵物活動區指示不清　狗隻誤入公園惹非狗主不滿

康文署於2019年1月起推出「寵物共享公園」試驗計劃，開放六個公園讓狗隻進入，希望藉此達至人狗共融， 惟社會上對於寵物使用公共空間仍有不少爭議和不足。美孚的荔枝角公園數年前已設立「寵物活動區」，不過有街坊指其設立的位置和環境都不太理想。而在活動區以外的公園範圍，規則上是不可帶狗，不過由於指示不清，不時有狗主帶狗在園內行走，與一些非狗主易生衝突。區議員促康文署完善寵物活動區的設施，以減低相關矛盾。

美孚新邨為區內大型屋苑，除了第八期，該屋苑第一至七期都可養狗，曾有地產經紀估計，屋苑內約4成單位有養狗。有見及此，荔枝角公園內亦於數年前加設了寵物活動區，讓市民在內放狗。雖然區內亦有較大型的蝴蝶谷寵物公園，但離屋苑位置較遠，相反「活動區」距離屋苑較近，故美孚新邨的狗主都習慣到荔枝角公園放狗。

有指公園內的指示牌子嚴重褪色，而且指示不多，令狗主沒有留意不可帶狗的相關位置和規定。(深水埗區區議員張永森提供)

不過，「活動區」的位置其實在垃圾站旁，路面是一片石屎地，旁邊的草堆荒蕪一片，而且四周沒有圍欄，狗狗容易走失。如要前往「活動區」，狗主牽著狗可使用近西鐵站的專用通道，但該處只有地上劃線。而公園雖然規定「不可帶狗」，但園內相關指示牌子不多，大部分都已褪色，不少狗主都在不知情下帶狗經公園前往「活動區」。平日繁忙時間市民出入易與狗隻相遇，一些非狗主對這個情況十分不滿，常因「活動區」問題產生矛盾。

因指示不清，狗主和非狗主在繁忙時間相遇時易生衝突。(讀者提供)

深水埗區區議員張永森指， 一直收到不少居民反映相關問題，一些非狗主對狗主違規帶狗入公園感到不滿。他指出，公園平日除有不少非狗主的使用者，也有不少途人會經過，因此康文署應加設更多指示，告知一眾使用者，寵物在公園內可以行走的範圍。除此之外，寵物活動區內的設施亦明顯不足，「現時只得一塊空地，亦冇加圍欄，我哋希望未來可以加多啲設施，打造一個小樂園，而唔係淨係畀狗仔大小二便嘅地方！」張呼籲各位狗主保持地方清潔，讓不同使用者都可快樂地享用公園。