麗閣街市4月大翻新　老店主不捨拉閘遷離　冀合理租金再進場

生鏽鐵閘，見證深水埗麗閣邨街市歷來風霜。位於長沙灣的麗閣街市，經過領展多次加租後，已如「死場」般十室九空，新業主基滙資本前年接手後，將於明天起大翻新。 商戶今日遷出時依依不捨。有進駐30年報販，多年來靠人情味，迎戰超市及便利店夾擊，又獨創月費制訂報服務，以及容許「賒帳」，留住街坊心，期望新業主可給予合理租金續租；亦有經營近40載的衣飾及鞋店東主，大嘆生意難撈，選擇「斷拾離」拉閘交吉，但老闆娘坦言難忘街坊情，提起相熟客人雙眼通紅。 有90歲女街坊則擔心，新街市拉高物價，難以負擔。 基滙資本則回覆查詢時指，已設臨時街市過渡，另有空間予部分商戶暫時營業及存貨。基滙已將有意續營的商戶紀錄在案，強調租金政策非一刀切，會考慮店舖面積、市場租金及經營狀況等因素，釐定租金水平。

麗閣街市現時十室九空。(洪嘉徽攝)

麗閣邨在1981年落成，屬三幢相連的長型舊公屋邨，內設屋邨街市，照顧居民所需。不過，領展2005年接手後，租金加風熾烈，商戶由以往56間店舖，遞減至僅餘10檔。領展前年拆售旗下17個商場予財團基滙資本，當中亦包括麗閣街市。

人情味留住街坊客 老報販望做到終老

64歲的報販陳先生，原本是製衣工人，隨著工廠北移，他尋求轉型，遂與友人夾份開舖，做起書報社生意。90年代好風光，人人手中一份油墨報紙，探究天下大事，當年日售2000份是等閒事，惟近年報業寒冬，免費報創攻市場、年輕人個個變低頭族，實體版報刊無人問津，報紙日均銷量跌至300份。他也預視未來，但堅持不退場：「報業只會愈來愈無得做，但希望盡我所能，可以做到終老。」

相隔幾步路程，便是超市及便利店，面對連鎖經營的最大勁敵，他多年來倚靠人情味取勝，老街坊飲茶必備報紙，試過有老人家忘記帶銀包，他大方容許賒帳，陳生笑瞇瞇說：「幾十年街坊，已經唔係客人，係朋友關係咁濟喇」；他又推出報紙月費制，讓附近居民先取報紙，再一併於月尾「找數」：「我哋同街坊係講誠信，同人情嘛。」報檔中亦有出售報刊以外的副產品，5蚊1大支樽裝水，薄利多銷：「寧願自己賺少啲，都唔想街坊捱貴嘢。」



報販陳先生於街市經營多年，已「儲落」大批街坊熟客，今日獲他們送行。(洪嘉徽攝)

報檔現時月租已加至1.9萬元，老闆陳先生(左)及區議員陳穎欣期望，業主翻新街市後，可給予優先續租權及合理租金水平。(洪嘉徽攝)

領展將麗閣街市轉售予基滙資本，陳生期間經歷多次加租，三年前租金1.3萬元，加至今年的1.9萬元，他需日做15小時「幫補」，街市收回翻新。他期望大業主可酌情處理，提供合理租金水平，讓他再次回歸：「希望仲有得做落去，始終(和街坊)已建立晒感情。」

鞋店東主進駐近四十載 結業最難捨街坊濃情

經營衣飾及鞋店的戴先生，則選擇順應變遷，帶著不捨離場。他今年72歲，針織毛衣工人出身，38年前適逢工廠倒閉，遂與老婆傾盡家當，跨區進駐麗閣街市，做起小生意。戴太甚至掏出所有嫁妝，協助丈夫創業，首幾年更需外出做車衣女工「搵真銀」，「先搵夠錢交租呀。」

今日是交舖死線，兩人忙於執貨清空，將剩餘的安全鞋、學生皮鞋、小朋友衣飾等，逐對、逐件打包封箱，免費捐贈予有需要人士，部分由友好區議員接收，另熱愛當義工的兒子則將小童褸仔送上雲南義贈：「之後唔諗住做喇，無咩生意，都好難做落去。」

經營衣飾及鞋店的戴氏夫婦，則選擇結業。(洪嘉徽攝)

小店本來賣校服起家，不過，校服生意近年由學校承包，打斷財路，毛衣、襯衫難銷，新簇簇的三角骨長襪，即使出動大割價，仍無人問津：「原本18蚊，10蚊3對都無人要啊。」人口老化，屋邨以老人為主，再加上街市內經歷多次加租，十室九空，進一步打擊生意，淘寶等網購興起，亦促成衰落，「都唔多人買嚟買嘢喇。」兩人同售鞋類轉型，才勉強捱過困局：「安全鞋、白飯魚最好賣，因為附近多地盤。」

落戶近40載，由青壯做到兩鬢斑白，戴生見證街坊成長：「見到以前細細個嗰啲，依家都娶晒老婆」，臨近結業，相熟客人們送上蛋糕，戴太憶起建立多年的鄰里情，雙眼泛淚：「都真係好感動，自己都好唔捨得班街坊，有啲甚至熟到做埋朋友，會一齊飲茶。」



多名街坊今日特意送行，更安慰指戴老板能夠光榮退休，亦算好事，90歲的姚婆婆則前來掃平貨，她手執藍色學生套頭毛衣愛不釋手，「夠晒暖，啱我著。」老闆娘戴太見狀，免費送上。姚婆婆連忙道謝，又慨歎指街市翻新，物價必然上漲，「我哋老人家邊有咁多錢買啫？」

戴太難忘多年街坊情。(洪嘉徽攝)

協助商戶與業主洽淡的深水埗區議員陳穎欣指，麗閣街市將於4月起翻新，並應居民要求加裝冷氣，10間現有商戶中，已有五金商戶獲安排臨時舖位作過渡，另部分舖位則仍待商討租金等細節，暫未有定案。

她期望基滙資本可回應訴求，又希望立法會可盡快通過議員們提出的私人條例草案，規管領展旗下及拆售物業的租務安排，包括安排現有商戶擁優先續租權，另保障商戶以合理租金租用舖位。

+ 3 + 2

基滙資本發言人表示，麗閣街市空置問題持續十多年，居民長期飽受「無餸買」之苦，公司接手後，地區持分者與不少居民期望街市可增加購物種類，改善設施，並添置冷氣，公司將於4月起進行街市翻新工程，讓街坊未來有多元購物選擇，可購買菜、肉及魚，而且環境潔淨及有冷氣的街市，工程預算於今年第3季重新營業。街市裝修期間，公司會在麗閣商場設立臨時街市，另提供空間讓部分商戶，暫時營業及儲存貨物。至於有意繼續經營商戶，團隊會紀錄在案。公司一直實施非一刀切租金政策，會考慮店舖的面積、位置、人流、市場租金及經營狀況等各種因素，釐定租金水平。