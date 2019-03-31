租金昂貴人流少　安泰街市商戶罷市6日抗議

觀塘安泰邨街市去年開業至今，人流稀疏，有指加上租金昂貴，令部分商戶捱不住而要止血離場，而留下的商戶亦一直處於「捱打」狀況，擔心如租金問題再不解決，有商戶甚至會捱不過四月。故此，有商戶發起由明天起罷市六日，抗議租金及邨內配套問題，要求房署及街市管理公司實施免租，料將有逾七成商戶響應。

《香港01》記者今日中午前往安泰街市視察，假日的中午時份本是市民到街市買菜的高峰期，但街市內未見預期中人頭湧湧的情況，反而人流疏落。「星期日已經好多了，比平常多一些人，如星期一至五早上，你在街市內踢球也『省』不中人。」於安泰街市經營肉檔的鄧先生指，管理街市的現代管理公司在招租時，指邨內不少住戶皆已入伙，惟自己的檔口隨安泰街市於去年9月30日開業後，發現街市及邨內人流不多，可說是十室九空，剛開業的第一個月，每日生意額亦只有一千多元。

星期日中午，安泰街市內未見人潮，反而人流疏落。(李穎霖攝)

鄧先生本來在領展營運的黃大仙竹園街市以二萬多元月租，租下170多呎的舖位做生意，後來因街市外判予其他承辦商經營而不獲續租，才「臨急臨忙」找到了安泰街市的舖位，繼續營運。雖然租金仍是二萬多元，但現時的舖位面積卻大縮水，不足一百呎：「領展也是出了名租貴，我向領展租都不用這麼貴！」開業半年，街市人流比剛開業時稍有增長，但仍然不多，鄧先生指現時檔口每日生意額只有三千多元，只勉強夠交租、水電費和貨款，惟仍不夠支付自己的人工。

經營乾貨、粉麵檔檔主朱女士本以為隨着更多住戶入伙，生意會好轉，但現實卻不如她的想像。(李穎霖攝) 「去年9月30日到現在，我觀察了情況，人流都沒有增長過。」經營乾貨、粉麵檔檔主朱女士說，本來以為隨着更多住戶入伙，街市的人流會變多，生意亦會好轉，但現實卻不如她想像：「我也覺得奇怪，不知人都到哪去了，最近一、兩個月人流變得更少。」每月需付四萬多元租金承租百多呎的舖位，但街市人流一直未有改善，她坦言現時收入只夠未付貨物成本，舖面裝修、夥計人工等費用至今仍未回本：「現在已是最差，沒有辦法止蝕，可以的話，我現在也想止蝕！」

商戶苦心經營，才勉強維持生意，但事實上，仍有商戶早已捱不住如此的經營環境，交吉離場。環顧整個安泰街市，40多個檔口中，起碼有三個舖位已丟空，交還管理公司招租，亦有商戶用布遮蓋舖面，「休息」一星期。「他說是休息，但你想想，做街市這行，哪會休息？」經營魚檔的龍哥說，因多次要求管理公司減租不果，向房屋署反映情況亦未得到回覆，故發起由明天起一連罷市六日的行動，他稱現時已有30多個租戶、逾7成人響應行動。他表示，是次罷市的訴求是希望所有商戶得到九至十二個月的免租，「因為每日只有一千多元的生意額，現在減租也沒有用，再不行動，有些商戶恐怕捱不過四月。」

街市內逾40多個檔口中，起碼有三個舖位已丟空，交還管理公司招租。(李穎霖攝)

街市內逾40多個檔口中，起碼有三個舖位已丟空，交還管理公司招租。(李穎霖攝)

龍哥指，自己和兩個拍檔本來在其他街市經營魚檔，但安泰街市的管理公司招租時，向他們指邨內配套完善，將設幼稚園，而當時已有五成人入住，派匙率亦逾九成，才以月租六萬五千元承租百餘呎的檔口，惟開業後發現「貨不對辦」。

街市開業後人流稀少，龍哥說自己曾用一星期時間，觀察屋苑晚上的燈光，認為屋苑的入住率並無管理公司及房屋署宣稱的五成：「如管理公司知道這情況，就是他們欺騙我們；如管理公司也不知道，就是房屋署騙我們。」至於邨內的幼稚園，他指學校將於2020年開始收生，2021年才正式營運，現時不少學童都會於區外上學，而家長在接送子女時，亦會在學校附近買菜，故不會在邨內街市消費，而為了應付租金，龍哥指唯有調高貨品的價錢。

經營魚檔的龍哥說，管理公司招租時指邨內配套完善，入伙率亦超過五成，但開業後發現貨不對版。(李穎霖攝)

管理公司招租時，亦曾向商戶承諾，將設免費穿梭巴士，接載附近屋苑居民往安泰街市購物，惟上月再向管理公司查詢，始知有關建議已被運輸署駁回。順天、順安及安達邨的居民可選擇到秀茂坪、觀塘等街市買菜，而在沒有免費穿梭巴士、穿內泊位亦不足的情況下，駕駛私家車前來購物的人士又被抄牌，令街市生意愈來愈少，令商戶龍哥有感被騙。雖然管理公司曾向他們表示，捱上一年半，街市生意就會有起色，但他並不同意：「我們來是賺錢、做生意，不是來開荒。」

他又指，房屋署曾免管理公司2018年10月至12月的租金，惟此措施並無惠及商戶，管理公司只給予他們免交去年8月「裝修期」租金的優惠，令他感到不公。開業半年，龍哥指檔口已虧蝕百餘萬，需靠另外兩位拍檔在外打工，補貼魚檔的支出和人工：「可以捱的話，我也不想作聲，希望可以望到曙光，但現在連曙光都望不到。」

民主黨安達臣總幹事林冠存指，房屋署一直以派匙率衡量入伙租戶數量，無法反映居民的入住情況。(李穎霖攝)

民主黨安達臣總幹事林冠存指，早於去年10月中已有商戶向他反映街市人流少，而問題到10月尾仍未改善，已和房屋署及管理公司就問題作出討論。他表示，管理公司有見人流稀少，已舉辦不少優惠活動，望吸引顧客：「但管理公司也是按房署的要求招租，話事人是業主房署，署方不肯減，管理公司也做無法減租。」

在會面中，房屋署一直向他們指，安泰邨的入伙率高，故不可再給予街市租戶租金回贈優惠，強調不可以開先例，但林冠存指，因人流太少而令街市生意慘淡、租戶無法負擔成本的事件，過往在沙田水泉澳邨亦曾發生，認為房署正重蹈覆徹。「加上房署口中的入伙率，只是派匙率，無法反映居民的入住情況。」他認為有關規例早已過時，希望署方可以修例，為商戶營造更好的營商環境，亦令居民購物有更多選擇。