【逼爆安泰】直擊早上候車情況　下半年3成人入伙料再大排長龍

安達臣道一帶為政府近年着力發展公營房屋的地區，惟安泰邨入伙後，去年曾因交通交通配套欠妥，令附近出現候車人龍的情況。半年過去，巴士公司亦順應居民需求，加了不少短途巴士線及巴士班次，但區內交通情況又是否已改善？

《香港01》記者早上曾到安泰邨巴士總站視察，發現早上6時45分開始，開往藍田港鐵站的213M巴士站已出現人龍，當中除了上班族，不少都是身穿校服的學生。到約七時左右，每輛開出的巴士都幾乎上滿人，下層乘客爆滿，連車頭位置也企滿人。而一輛巴士開出後，短短5分鐘內，車站已開始出現蛇餅。不過，巴士公司調派不少車輛疏導人潮，繁忙時間內曾有3輛巴士於5分鐘內開出，其中一輛為「吉車」，以疏導安泰總站以外的乘客。

《香港01》記者早上曾到安泰邨巴士總站視察，發現約七時左右，每輛開出的213M巴士都幾乎上滿人。(李穎霖攝)

民主黨安達臣總幹事林冠存指，以上周213M的候車人龍數據為例，早上近7時已有約百人在站頭候車，該班巴士亦「打爆」客滿，而巴士開出後約5分鐘，站頭又出現了約90人的人龍。安泰居民的出行時間約由早上6點半開始，到早上8時後，巴士總站已不見人潮，他指是因居民都習慣了提早上班、上學：「他們都怕上不了車，亦怕新清水灣道塞車，街坊們不想再遲到了。」

民主黨安達臣總幹事林冠存指，因怕上不了巴士、遇上塞車，居民都習慣了提早上班、上學。(李穎霖攝)

自去年9月因交通配套欠妥而令安泰、「四順」一帶出現候車人龍，他指巴士公司加密了213M早上繁忙時間的巴士班次，亦加開了不少非常規班次以疏導乘客，令情況得到改善。為了更進一步滿足居民需求，巴士公司近日再加開由安泰邨開往觀塘協和街的213B新路線，在早上6時40分至早上8時，為居民提供5班巴士服務。新路線服務開通3日，林冠存指暫未有太多居民乘坐相關路線，估計和居民仍未熟知該路線有關，相信仍需花一段時間發酵，惟他指即使有街坊得知有新路線開通，亦未必人人選擇乘坐此線。

「和樂邨附近有幾間中學，也有小學，但祥和苑、和樂邨附近都沒有站，到同仁街才有站。」比起20分鐘才有一班車的213B，213M的班次更頻密，他續說：「如果我到觀塘後是轉港鐵的話，當然是有車上車。」他承認213B對在早上繁忙時間疏導人群有一定作用，但若此路線用於放工時間時間，對居民來說或更有吸引力：「比較回來安泰的巴士的話，213B的車費比214便宜。」

早上7時許，往將軍澳方向的290X站頭已有逾70人在站頭等車。(李穎霖攝)

除了往觀塘、藍田的路線以外，由荃灣西鐵站開至將軍澳日出康城的290X特別班次亦有不少居民輪候。今早7時許，往將軍澳方向的290X站頭已有逾70人在站頭等車，至7時11分的巴士到站，乘客悉數上車，林冠存指該班巴士已是從荃灣開出的頭班車。「因為它從荃灣西過來，街坊常說它一遲來，上班、上學就會遲到。」現時安泰邨居民若於早上前往將軍澳，除了到彩虹、藍田轉車外，就只有乘坐290X一途，他指不少居民都明白特別班次難以加密，惟希望巴士公司可稍稍提早頭班車的出發時間。

事實上，林冠存亦承認，九巴在整個安達臣地區投放的資源、車輛，都比其於官網上宣稱的多，只要有車就會盡量調派到安泰邨疏導乘客，惟有時即使巴士公司肯做，亦未必能成事。他以從安泰邨開往筲箕灣的613巴士線為例，指居民和巴士公司都希望將路線延伸至小西灣，甚至有議員和社工將此提議帶到立法會申訴部，仍未獲運輸署肯首：「無論是613延伸至小西灣，或是安泰開出特別線到中、上環，九巴也是一個很被動的角色。大膽說一句，九巴可能已安排到有人、有車，只是運輸署未批准，而我們不知道運輸署為甚麼頂在這裏。」

安泰邨居民約到下半年才會全數入伙，林冠存估計到開學月份，區內交通情況將更嚴峻。(李穎霖攝)

巴士公司加密了班次，交通問題得以舒緩，然而安泰邨的交通配套仍存隱憂。現時安泰邨的入伙人數只有7成，尚有3成人仍未遷入，百餘戶未獲派匙，算上裝修時間，林冠存估計要到下半年，居民才會全數入伙。不過，中間將有約兩個月的時間為暑假，早上不會有學童候車上學，故他估計到開學月份，區內交通情況將再變得嚴峻。據《安達臣道發展計劃》的資料，該地區將再有7幅地皮用以發展公營房屋之用，林冠存亦擔心，如計劃成事，區內交通問題會更嚴重。