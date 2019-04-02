【七點鐘起樓】藍田地盤噪音勁擾民 　麗港城居民周末都被逼早起

對不少上班族來說，經過了一周的工作後只想在周末睡到自然醒。不過對於藍田麗港城的居民來說，要好好睡覺可能很難。皆因在鄰近的高嶺土地盤內，工程正進行得如火如荼，逾半年以來，地盤每天早上7時準時開工，除了有大量工程車出入，還會進行打石、打樁等工程，即使周末亦不例外，令附近居民長期飽受滋擾。近日經地區人士反映後，地盤開工時間延遲到早上8時左右，但是否這樣就已足夠？

即使身處的單位已在中層，仍可錄得高於80分貝的噪音。(麗港城地區發展主任李煒林提供)

觀塘茜發道對出的地皮，原為茶果嶺高嶺土礦場，該幅海景住宅地早年由會德豐地產投得，現正開展私人住宅項目的工程。有居民表示，該處施工以來，麗港城一帶亦隨之變得塵土飛揚，他們亦飽受地盤的噪音困擾。據知，地盤自早上7時多便會開工，連星期六亦是如常工作，初期居民尚且覺得可以忍受，但至今半年有多，情況仍是持續，對他們的滋擾不斷。

他們曾就事件與環保署會面。(麗港城地區發展主任李煒林提供)

「星期一至五，當係返工早少少起身都算，但星期六都係咁，好多街坊都有投訴。」麗港城地區發展主任李煒林指，居民本來預計打石、打樁工程可於本年年初完成，屆時噪音問題將稍為降低，惟至現時仍是沒有明顯改善，因此才有不滿。李又指，早前曾到屋苑視察，即使身處的單位已在中層，但錄得的噪音仍高於80分貝，可見噪音問題實在嚴重。

李希望地盤能在施工時加裝隔音棉，同時將開工時間再加以延遲。(麗港城地區發展主任李煒林提供)

李煒林曾就事件聯同部分業委會成員與環保署會面，期間亦有表達希望延後地盤開工時間的意見。現時發展商方面承諾將開工時間延至8時15分，但李認為還未足夠，「我哋會繼續爭取，希望環保署會督促佢哋喺做工序時加裝隔音棉，同時將開工時間再延遲多啲，將對居民嘅騷擾減到最低。」李又建議地盤內可以為水泥、泥沙等物料加以覆蓋，減少對附近環境的污染。