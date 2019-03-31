【佳寶進攻燒味界】藍田店20蚊雙拼頂爛市　燒味店：我哋點都靚啲

近日在藍田開新店的佳寶超市，因隨地劏豬及被揭發無牌售賣新鮮肉食為人熱議。佳寶向來以賣超平肉食招徠，新店更新增賣燒味，以20蚊雙拼燒味搶攻市場。《香港01》記者今早到現場了解，發現佳寶門前人頭湧湧，佳寶附近有三間食肆均有售賣燒味，問及是否擔心有人頂爛市，有商販坦言不擔心：「我哋點都靚啲！」

新開的佳寶可謂佔盡地理優勢，店舖位於藍田站A出口對出，鄰近大型商場「啟田商場」，更是街頭地舖，位置顯眼。新增的燒味部有叉燒、切雞、油雞、燒肉等約十款大路燒味擺賣，除以20蚊雙拼吸客，半隻油雞也只賣40蚊。記者在外觀察半小時，「佳寶」長時間都有至少4位街坊在排隊和觀望。有一位太太直言，價格非常便宜，所以幫襯，「可能因為新開張，所以咁平。」但也有路經的街坊不滿佳寶招來太多顧客，阻塞道路，「地鐵站口搞到好似街市咁。」

藍田新開的佳寶超市位於港鐵站出口，人流極多。（廖俊升攝）

記者今早到場觀察，不少街坊坦言40蚊半隻雞好抵。（廖俊升攝）

20元一盒雙拼飯，吸引不少街坊圍在店面觀看。（資料圖片／梁銘康攝）

跟三家燒味店打對台

佳寶正門對面便是啟田商場購物中心，內有三間食肆有售燒味，分別是百匯酒家、強記鹵水、大少燒味茶餐廳，平均價格都比佳寶貴。以雙拼為例，強記賣28蚊，百匯酒家賣27蚊，大少則無雙拼燒味賣，相比下佳寶的20蚊雙拼可謂藍田至抵價。至於半隻油雞，最貴是大少燒味茶餐廳，賣60蚊半隻；強記賣 50蚊，相對較便宜的是百匯酒家，賣 45蚊半隻，但仍比佳寶貴5蚊。

百匯酒家設有外賣部賣燒味，平均價錢比佳寶略貴。（廖俊升攝）

對於佳寶賣平價燒味搶灘，「百匯酒樓」燒味外賣部女工表示近日有少少影響銷情，但不太擔心會被大量搶客。「酒樓廚房燒出嚟，同人哋買貨返嚟冇得比，我哋點都靚啲，啲人可能覺得新鮮去試吓，就同啲人去超級市場買嘢一樣，街市都靜咗。」

+ 3 + 2

強記：有自己客路未驚過

「強記鹵味」的門外，正正貼有多張「佳寶」新開張的傳單，對於有大集團來藍田賣燒味分一杯羹，強記老闆自言好有信心，堅持不會以減價「迎戰」。「不嬲都會比大集團壟斷晒㗎啦！雖然點都會有影響，但我相信唔會好大。做咗十年，有自己客路，我哋洗咩減價？」

《香港01》早前報道，新開張的佳寶將貨物擺滿店門外一地，更在行人路上劏豬，引來街坊熱議。食環在接報後曾到場巡查，發現有人無牌經營新鮮糧食店和燒味及鹵味店，已即時作出檢控。惟事後店舖仍繼續擺賣新鮮豬肉、熟食燒味等食材。佳寶老闆林曉毅昨接受查詢時表示，牌照在開張前40多日申請，惟食環署仍未出牌，更直言「冇牌都要交租」，而賣燒味則是新嘗試，林認為生意難做，「乜都要試吓」。