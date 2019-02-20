【颱風塌樹】擬於美孚增設臨時設施處理塌樹　 議員恐臭味加劇

去年9月超強颱風「山竹」襲港期間，香港多處發生塌樹，由於塌樹數量龐大，環境保護署各個廢物轉運站需要處理的廢物量，急增百分之三十至四十，當中包括塌樹廢物。環保署向地政總署申請，使用西九龍廢物轉運站附近一幅空置土地，作臨時儲存設施。深水埗區議員黃達東表示，因西九龍廢物轉運站及昂船洲污水處理廠的臭味問題未能解決，擔心增設臨時設施將問題加劇，更指擬建設施完全沒有諮詢美孚居民，要求擱置有關計劃。

黃達東指，西九龍廢物轉運站自1997年啟用至今，臭味問題一直困擾美孚居民多年，2018年5月因酷熱天氣加強臭味問題，居民投訴不單在戶外聞到強烈臭味，在家中亦受到臭味問題滋擾，必須緊閉門窗整日開冷氣才能減少臭味滋擾。他擔心，在西九龍廢物轉運站鄰近地方再增設臨時儲存設施，會將臭味問題加劇，亦指擬建設施完全沒有諮詢美孚居民，要求擱置有關計劃。

強颱風「山竹」在去年9月襲港後，本港多處地方出現塌樹情況，數量龐大。（資料圖片）

地政總署回應黃達東時指出，早前已收到環保署就昂船洲昂船路的空置政府土地，申請臨時政府撥地，並已按適用程序處理，包括徵詢相關政府部門意見，及透過深水埗民政事務處進行地區諮詢收集地區意見。

環保署指，臨時儲存設施可暫存分流後的樹幹折枝，再送往有關廢物站處理。（區議會文件）

環保署回覆黃達東指，塌樹廢物佔用轉運廢物貨櫃大量空間，處理的時間也比一般垃圾長，樹幹折枝更常損壞轉運站的廢物壓縮機，拖慢轉運站處理廢物的整體效率，嚴重影響環保署對市民所提供的廢物處理服務。

環保署指，廢物轉運站面對沉重的壓力，認為政府有必要為日後處理颱風後或類似的緊急情況預先作好準備。環保署正為園林廢物籌劃長遠的處理及回收計劃，以及設立相關合適設施，在計劃實施前，環保署有實際運作需要向地政署申請使用距離西九龍廢物轉運站約50米、面積約1,000平方米的一幅空置土地，在風季期間作緊急備用。

環保署指，由於大量塌樹廢物，廢物轉運站未能即時處理，建議興建臨時儲存設施，暫存分流後的樹幹折枝。（資料圖片）

環保署解釋臨時儲存設施的用途，包括只於長遠園林廢物處理設施設立前或2019年至2023年期間的風季(一般於四月至十一月)使用、暫存分流後的樹幹折枝、不會用作處理其它廢物，及不會在用地興建任何處理園林廢物的永久建築物等等。環保署又指，擬建設施能提高轉運站的效率，縮短垃圾車輪候時間及避免運載廢物的車輛在輪候時所衍生的環境問題。