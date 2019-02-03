【還原靚靚】美孚綠牆惹罵戰後一日復原　資金不足定未完工？

在美孚橋底的一幅彩色裝飾浮雕牆，早前進行復修，未料所謂的復修，竟只是將牆身全髹上一片暗綠，引起不少居民不滿。他們指，連日來多次向負責管理牆身的長者中心反映，惟職員表示因中心「冇錢」所以有此安排。事件曝光後，立即就有師傅到場重新上油，並在一日內將裝飾牆「還原靚靚」，現時牆身已回復七彩，顏色相當鮮艷。

有關浮雕牆由屬於博愛醫院轄下的美孚荔灣街坊會梁之潛伉儷長者健康支援及進修中心管理，位於荔灣街市附近，據知至少有十多年歷史，陪伴不少街坊成長。早前因牆身的油漆漸見褪色，街坊向中心表示希望能加以復修，惟其後他們發現，整幅牆全數髹上深綠，原來的圖案也被遮蓋。及後他們向長者中心查詢時，對方表示因經費問題，要按原本設計來復修牆壁有困難。但綠牆引起很多居民不滿，中心終安排師傅到場重新上油。

現時牆身已回復七彩面貎，顏色更相當鮮艷。(讀者提供)

事件引起居民熱議，有人質疑長者中心「瞬間有錢」修復七彩牆，認為是當初只求馬虎了事，「隔咗十日先油第二層，第二層一日就搞掂，咩道理呀？」但亦有人問，會否所謂的「綠牆」其實只是半完成品，長者中心被怪錯了？《香港01》記者早前已多次向中心方面查詢，而對方在今天回覆時，只表示「已經做咗嘢」，着記者到現場看看浮雕牆。而部分意見認為深綠色或只是底油，網上平台「裝修兄弟」的師傅看過照片後，認為這個說法未必成立，因底油多為白色或較淺顏色，如用深綠色，再髹其他顏色的面油時或會蓋不過底油，因此引起爭議的「綠牆」，原本應該已是完成品了。